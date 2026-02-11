MLBネットワークが独自評価システムで選出、37歳にして頂点へ

元日本ハムの杉谷拳士氏が米国のキャンプ地で偶然遭遇し、「うそだろ……」と衝撃を受けた“怪物”が、現役最強の評価を受けた。MLBネットワークは恒例企画「Top10RightNow」で救援投手部門のランキングを発表。レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手が1位に選出された。

同局の独自評価システム「The Shredder」による格付けで、37歳のベテラン左腕が頂点に立った。チャップマンは昨季、レッドソックスで67試合に登板し、5勝3敗32セーブ、防御率1.17と圧倒的な成績をマーク。ヤンキース時代には球速低下も指摘されたが、見事な復活劇を遂げている。

2位にはパドレスのメイソン・ミラー投手、3位にはドジャースのエドウィン・ディアス投手が入った。ファン投票版では2位だったチャップマンだが、データに基づいた評価では堂々のトップ選出となった。

この結果にファンも納得の様子だ。SNS上には「ビンテージチャップマン」「Chapman1位、Whitlock6位に入ってるのは嬉しい」「どこまでかっこいいんだこのおじさんは」「いやチャップマン凄いわ 今年で38だぞこいつ」と、年齢を感じさせないパフォーマンスを称える声が上がっている。

杉谷氏は9日、自身のSNSでチャップマンとの2ショットを公開。「トイレに行って人生変わったなぁ。めちゃくちゃ優しくて、神対応。一瞬でファンになりました」と綴っていた。偶然の出会いから“神対応”に感激していたが、その相手は名実ともにメジャーNo.1のクローザーだった。（Full-Count編集部）