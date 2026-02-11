宇都宮ブレックスがEASLファイナルズ進出決定…ニュービルと比江島慎の2人で53得点、グループ首位通過

　2月11日にブレックスアリーナ宇都宮で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループAが行われ、宇都宮ブレックスが台北富邦ブレーブス（台湾）と対戦した。


　5試合を終えて3勝2敗の宇都宮はD.J・ニュービル、比江島慎、高島紳司、ギャビン・エドワーズ、グラント・ジェレットが先発に名を連ねた。


　第1クォーターは比江島がチームを引っ張り、点の取り合いの末に31－21と10点のリードを奪取した。第2クォーターはジェレットの3ポイントシュートで始まると、比江島やニュービルも加点し、残り3分28秒の時点で52－36と16点差。それでも、その後はフリースローなどから得点を与え、54－47と7点差で試合を折り返した。


　第3クォーターは比江島、ニュービル、ジェレットの連続得点でスタート。再び2ケタ点差をつけると、エドワーズ、竹内公輔、遠藤祐亮、小川敦也も得点を重ね、相手を突き放した。


　15点差で迎えた第4クォーターは、残り2分55秒にエドワーズのダンクで100点に到達。最終スコア105－88で逃げきり、マカオで開催される「EASLファイナルズ」進出を決めるとともに、グループ1位突破を果たした。


　宇都宮はニュービルが27得点、比江島が26得点と、両エースが躍動。ジェレットが13得点10リバウンド8アシスト、エドワーズが10得点、小川と遠藤がともに9得点、竹内が8得点7リバウンドを記録した。


■試合結果

宇都宮ブレックス 105－88 台北富邦ブレーブス

BRX｜31｜23｜29｜22｜＝105

TFB｜21｜26｜21｜20｜＝88



【動画】比江島慎がファウルを受けながら3ポイントシュートを成功