女子プロテニス選手の園田彩乃（29）が2月9日、自身のInstagramを更新し、プールサイドで撮影したビキニ姿のオフショットを公開した。投稿では「今年のビキニ何色にしようか～ なんか結局このブルーのが1番よくない？」とコメントを添え、リラックスした表情とともに近影を披露。競技シーンとは異なる一面に、注目が集まっている。

公開された写真には、夜のプールに腰掛け、ブルーのビキニを着用した園田が笑顔で手を振る姿が写る。ライトアップされたプールと白を基調とした施設を背景に、引き締まったボディラインと健康的な雰囲気が際立つ一枚。グラスを手にした自然体のポーズからは、オフならではの開放感が伝わってくる。

【画像】プールサイドでブルーのビキニ姿を披露する園田（画像は園田彩乃公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「彩乃ちゃん、肌も、体型もすべて綺麗ですよ！！ レベル99」「スタイル良いですね」「鍛えたアスリートの身体にはなんでも似合いそう」「完璧なカラダです」といった声が寄せられている。