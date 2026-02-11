【ランフェス】孔子廟に新企画「吉祥ろうそくと切り絵の御朱印」各会場は祝日も観光客でにぎわう《長崎》
11日は建国記念の日、祝日です。
長崎市で開かれている「長崎ランタンフェスティバル」は、多くの県民や観光客で、にぎわっています。
長崎市大浦町の「長崎孔子廟」では、この期間限定のグッズが登場し、人気を呼んでいます。
メイン会場の「湊公園」や「長崎新地中華街」は、朝から多くの人でにぎわいました。
（福岡から）
「橋のところ(のランタン)がきれいだった」
（福岡から）
「迫力がすごかった。来てよかった。また来ようと思う」
（熊本から）
「夜も幻想的でいい。(前に)来たようでも、知らないところがたくさんある」
（福岡から）
「きれい。すごい」
（福岡から）
「美味しかった。角煮まんじゅう、肉まん、焼小籠包、ごちそうさまでした。
長崎ちゃんぽんをまだ食べていないので、食べに行こうかな。食べてばっかり」
先週末は強い寒気が流れ込み、厳しい冷え込みとなった県内。
11日の長崎市の最高気温は「11.5℃」と平年並みでした。
今週末には、最高気温が20℃近くまで上がる見込みです。
（出店者）
「(先週は)寒かった。きょうは晴れるから頑張る。長崎のまちを回遊してもらって、できればその中で買い物してもらえたらうれしい」
（出店者）
「雪と雨の影響は仕方ないが、それでも(多くの人が)来ているからありがたい。
持ち帰りも楽しんでもらい、ランタンも点灯するので見に来てくれたらうれしい」
長崎市大浦町にある「長崎孔子廟」。
変面ショーなどで祭りを盛り上げているこの会場では、願いをろうそくに灯して祈願する、新たな企画がお目見えしました。
境内に並ぶのは、幸運や繁栄を願う「吉祥ろうそく」。
「幸運」「商売繁盛」「金運」を願う3種類のろうそくがあり、それぞれの願いの灯りが孔子像前に並べられます。
さらに初めて登場したのが、期間限定の “切り絵の御朱印” です。
今年の干支の「跳ね馬」や「昇り龍」、孔子廟の大成殿をデザインしていて、1日200枚の限定となっています。
（長崎市から）
「限定が大好きなので、できればもっと増やしてほしい」
「きれいだと思う。午と龍がデザインされていていい」
（大村市から）
「今まで孔子廟には来ていなくて中華街の方ばかり行っていたが、御朱印と赤いろうそくを立てて、思い出になった」
孔子廟の新企画「吉祥ろうそく」と限定の「御朱印」。
ランタンフェスティバル期間中の23日まで販売されています。