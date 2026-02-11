11日は建国記念の日、祝日です。

長崎市で開かれている「長崎ランタンフェスティバル」は、多くの県民や観光客で、にぎわっています。

長崎市大浦町の「長崎孔子廟」では、この期間限定のグッズが登場し、人気を呼んでいます。

メイン会場の「湊公園」や「長崎新地中華街」は、朝から多くの人でにぎわいました。

（福岡から）

「橋のところ(のランタン)がきれいだった」

（福岡から）

「迫力がすごかった。来てよかった。また来ようと思う」

（熊本から）

「夜も幻想的でいい。(前に)来たようでも、知らないところがたくさんある」

（福岡から）

「きれい。すごい」

（福岡から）

「美味しかった。角煮まんじゅう、肉まん、焼小籠包、ごちそうさまでした。

長崎ちゃんぽんをまだ食べていないので、食べに行こうかな。食べてばっかり」

先週末は強い寒気が流れ込み、厳しい冷え込みとなった県内。

11日の長崎市の最高気温は「11.5℃」と平年並みでした。

今週末には、最高気温が20℃近くまで上がる見込みです。

（出店者）

「(先週は)寒かった。きょうは晴れるから頑張る。長崎のまちを回遊してもらって、できればその中で買い物してもらえたらうれしい」

（出店者）

「雪と雨の影響は仕方ないが、それでも(多くの人が)来ているからありがたい。

持ち帰りも楽しんでもらい、ランタンも点灯するので見に来てくれたらうれしい」

長崎市大浦町にある「長崎孔子廟」。

変面ショーなどで祭りを盛り上げているこの会場では、願いをろうそくに灯して祈願する、新たな企画がお目見えしました。

境内に並ぶのは、幸運や繁栄を願う「吉祥ろうそく」。

「幸運」「商売繁盛」「金運」を願う3種類のろうそくがあり、それぞれの願いの灯りが孔子像前に並べられます。

さらに初めて登場したのが、期間限定の “切り絵の御朱印” です。

今年の干支の「跳ね馬」や「昇り龍」、孔子廟の大成殿をデザインしていて、1日200枚の限定となっています。

（長崎市から）

「限定が大好きなので、できればもっと増やしてほしい」

「きれいだと思う。午と龍がデザインされていていい」

（大村市から）

「今まで孔子廟には来ていなくて中華街の方ばかり行っていたが、御朱印と赤いろうそくを立てて、思い出になった」

孔子廟の新企画「吉祥ろうそく」と限定の「御朱印」。

ランタンフェスティバル期間中の23日まで販売されています。