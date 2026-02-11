富士通×NEC川崎、とどろき同日開催でコラボ！ 限定チョコの配布も

11日（水）V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の富士通カワサキレッドスピリッツが、14日（土）と15日（日）に東急ドレッセとどろきメインアリーナとサブアリーナで行われる富士通とNECレッドロケッツ川崎の同日開催となるホームゲームを記念した2チームによるコラボイベントの第2弾と第3弾のお知らせをクラブ公式SNSで発表した。

試合は富士通がVリーグ男子のつくばユナイテッドSun GAIA戦を東急ドレッセとどろきアリーナのサブアリーナで、NEC川崎がSVリーグ女子第16節のデンソーエアリービーズ戦を東急ドレッセとどろきアリーナのメインアリーナで行われる予定となっている。

お知らせの第1弾では、富士通のホームゲームでNEC川崎が始球式を行い、14日（土）にNEC川崎OBのの塚田しおりさんが、15日（日）はNEC川崎のマスコットであるキャプテンスティームくんが出演することを富士通のクラブ公式SNSで発表されていた。

第2弾ではNEC川崎のホームゲームで、富士通のキャプテンズ胗田百織と秦俊介が大型ビジョンで動画に出演することを発表した。

また、第3弾では会場特設ブースにて、バレンタインチョコの無料配布を行うことを発表。配布条件はNEC川崎のXをフォロー、富士通の公式LINEの友達登録を条件としている。２つの条件達成で、ここでしか手に入らない「スティームくんとレスピーの超限定コラボデザインチョコ」がプレゼントされる。

富士通のホームゲームチケットは絶賛発売中で、このイベントを機に富士通とNEC川崎のホームゲームのハシゴをしてみるのはいかがだろうか。