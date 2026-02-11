ワカサギドーム船の発着場所として想定する鳥居原園地（相模原市提供）

相模原市緑区、愛川町、清川村の３市町村にまたがる宮ケ瀬湖の湖面利用を巡り、県と３市町村、宮ケ瀬ダム周辺振興財団の５者が２０２６年度からワカサギ釣りの実証事業に乗り出す。ワカサギを放流して一定の生息を確認した上で、同区の鳥居原園地を発着点とする屋根付きの「ドーム船」を試験的に運行。集客や採算性の確保が見込めれば、２９年度から財団による本格実施を目指す。

宮ケ瀬湖はダム建設に伴ってできた人造湖。周辺にはダムサイト地区（愛川町）や湖畔園地（清川村）、鳥居原園地（同区）があり、これら３拠点の２４年度の施設利用者は約１４２万人を数える。市によると、湖面利用についてはダム完成を控えた１９９９年に国と県、旧津久井町（現・同区）、愛川町、清川村が協定を締結。▽釣り▽遊覧▽カヌーやボートといったスポーツ−など５区分の利用内容を定めたが、釣りのみが実現していなかった。

今回の実証事業に先立ち、国も含めた６者は２４年、２５年度に釣りの実現可否を判断するための専門的な調査を実施。その報告によると、船は船内の穴から釣り糸を垂らすドーム船、魚種は全国的に人気が高いワカサギが候補に挙がり、発着場所は遊覧船で使っている既存桟橋があり、湖面に近い駐車場の確保も見込める鳥居原園地が有力とされた。