tuki.が、2⽉11⽇に⾃⾝初のワンマンライブ＜NIPPONBUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞を開催した。

本公演が「ソロＪ−ＰＯＰアーティストによる初の⼀般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数（Most tickets sold by a solo J-Pop artistat their first public performance with live audience）」としてギネス世界記録™に認定された。チケット販売枚数は8503枚にのぼり、全席完売。ギネスワールドレコーズ社の⽴会いのもと、販売記録および来場データが正式に確認されたという。

彼女はワンマンライブはもちろん、イベントや番組収録なども含めて、この⽇本武道館公演が正真正銘初めての有観客パフォーマンスとなった。

開演とともにステージを覆う幕が降り、制服姿でグランドピアノを弾き語る彼⼥が姿を現すと、初めて届く⽣の歌声に涙する観客も現れるほど。圧巻の演出とともに「ひゅるりらぱっぱ」や「騙シ愛」など多彩な楽曲が次々と披露された。

「もし今なにかに迷ってる⼈が居たら、今⽇この景⾊をほんの少し思い出してもらえると嬉しいです」と、等⾝⼤の⾔葉で⾃らの葛藤と感謝を語った後に「晩餐歌」を熱唱し、全21曲を通して⾳楽への決意とファンとの再会の約束を残してステージをあとにすると、直後に本公演が「ソロＪ−ＰＯＰアーティストによる初の⼀般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録™に認定されたことが発表され、会場は⼤きな歓喜と祝福に包まれた。

◾️2026年2⽉11⽇／＜tuki.「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」＞セットリスト 1 ⼀輪花

2 地獄恋⽂

3 アイモライモ

4 純恋愛のインゴット

5 星街の駅で

6 サクラキミワタシ

7 孤独の鯨

8 コトノハ

9 シーソー

10 騙シ愛

11 ストレンジャーズ

12 マルボロ

13 ひゅるりらぱっぱ

14 零-zero-（新曲）

15 ギルティ

16 最低界隈

17 SOS（新曲）

18 ⼈⽣讃歌

19 晩餐歌

20 愛の賞味期限

21 ⽉⾯着陸計画

◾️＜tuki.『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』追加公演＞ 2026年

3月4 ⼤阪・Zepp Osaka Bayside

3月11日 東京・Zepp Haneda

3月12日 東京・Zepp Haneda

◾️＜tuki.『1st ASIA TOUR 2026』＞ 2026年

4月4日 台北・TAIPEI ARENA

4月5日 台北・TAIPEI ARENA

4月11日 ソウル・INSPIRE ARENA

4月12日 ソウル・INSPIRE ARENA

5月9日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11

5月10日 ⾹港・ASIAWORLD-EXPO, RUNWAY 11