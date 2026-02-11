CLAN QUEEN、冬という季節に足りない自分と向き合う姿が表現された新曲「Whitoxin」配信リリース決定
CLAN QUEENが、新曲「Whitoxin」を2月18日に配信リリースすることを発表した。
新曲「Whitoxin」は、先行してSNSで楽曲の一部が公開され反響を呼んだ作品だという。どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは“白”と“毒”の造語になっている。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている、そんな葛藤にも似た感情をストレートに、かつポップに、切なく冬らしいアレンジで描いた1曲に仕上がっているとのことだ。
「Whitoxin」の配信ジャケットは、映像作家・hewaとの初タッグで制作された。本日より「Whitoxin」の各ストリーミングサイトでのPre-Add / Pre-Saveも開始となる。
そんなCLAN QUEENは、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞を開催する。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる北海道・札幌、福岡の全5都市となっていて、すでに4月11日の札幌、4月19日の福岡公演、5月15日の東京公演のチケットはソールドアウト。なお、チケットのプレリクエスト2次先行が2月12日18時から開始となる。
◾️「Whitoxin」
2026年2月18日（水）リリース
Pre-Add / Pre-Save：https://orcd.co/clanqueen_whitoxin
※配信ジャケット：hewa
X：https://x.com/SueSuemejack
Instagram：https://www.instagram.com/hewaweh/
◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24
OPEN 16:00 / START17:00
4月19日（金）福岡 BEAT STATION
OPEN 16:30 / START 17:00
5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
5月15日（金）東京 Zepp DiverCity
OPEN 18:00 / START 19:00
▼追加公演
2026年4月18日（土）福岡BEAT STATION
OPEN 16:30 / START 17:00
チケット
・料金：\6,500+1D
▼プレリクエスト2次先行
受付URL： https://l-tike.com/clanqueen/
受付期間：2026年2月12日（木）18:00〜2月26日（木）23:59
◾️イベント出演情報
2026年
◆＜Vポイント presents ツタロックフェス2026＞
2026年3月22日（日）千葉・幕張メッセ4・5・6・7ホール
チケット：https://eplus.jp/tsutarockfes/
◆＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP
2026年3月28日（土）CONVEX岡山
開場11:00 / 開演11:30
チケット：https://eightballfestival.jp
◆＜SENDAI PIT 10th Anniversary Special 「LIVE STORAGE」 supported by Date fm RAD〜Radio All Day〜
2026年4月5日（日）宮城・仙台PIT
w / 凛として時雨
チケット：https://w.pia.jp/t/pit-livestorage/
◆＜JAPAN JAM 2026＞
2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園
詳細：https://jfes.go.link/6KIFd
◆＜VIVA LA ROCK 2026＞
2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場
詳細：https://vivalarock.jp/2026/
◆＜METROCK 2026＞
2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前
詳細：https://metrock.jp/
