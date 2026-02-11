CLAN QUEENが、新曲「Whitoxin」を2月18日に配信リリースすることを発表した。

新曲「Whitoxin」は、先行してSNSで楽曲の一部が公開され反響を呼んだ作品だという。どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっていること、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは“白”と“毒”の造語になっている。冬という季節の中で、足りない自分と向き合う姿が表現されている、そんな葛藤にも似た感情をストレートに、かつポップに、切なく冬らしいアレンジで描いた1曲に仕上がっているとのことだ。

「Whitoxin」の配信ジャケットは、映像作家・hewaとの初タッグで制作された。本日より「Whitoxin」の各ストリーミングサイトでのPre-Add / Pre-Saveも開始となる。

ジャケット写真

そんなCLAN QUEENは、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞を開催する。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる北海道・札幌、福岡の全5都市となっていて、すでに4月11日の札幌、4月19日の福岡公演、5月15日の東京公演のチケットはソールドアウト。なお、チケットのプレリクエスト2次先行が2月12日18時から開始となる。

◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞ 2026年

4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24

OPEN 16:00 / START17:00 4月19日（金）福岡 BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00 5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00 / START 18:00 5月15日（金）東京 Zepp DiverCity

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼追加公演

2026年4月18日（土）福岡BEAT STATION

OPEN 16:30 / START 17:00 チケット

・料金：\6,500+1D ▼プレリクエスト2次先行

受付URL： https://l-tike.com/clanqueen/

受付期間：2026年2月12日（木）18:00〜2月26日（木）23:59

◾️イベント出演情報 2026年

◆＜Vポイント presents ツタロックフェス2026＞

2026年3月22日（日）千葉・幕張メッセ4・5・6・7ホール

チケット：https://eplus.jp/tsutarockfes/ ◆＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP

2026年3月28日（土）CONVEX岡山

開場11:00 / 開演11:30

チケット：https://eightballfestival.jp ◆＜SENDAI PIT 10th Anniversary Special 「LIVE STORAGE」 supported by Date fm RAD〜Radio All Day〜

2026年4月5日（日）宮城・仙台PIT

w / 凛として時雨

チケット：https://w.pia.jp/t/pit-livestorage/ ◆＜JAPAN JAM 2026＞

2026年5月3日（日・祝）千葉・蘇我スポーツ公園

詳細：https://jfes.go.link/6KIFd ◆＜VIVA LA ROCK 2026＞

2026年5月4日（月・祝）埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

詳細：https://vivalarock.jp/2026/ ◆＜METROCK 2026＞

2026年5月16日（土）、17日（日）東京 海の森公園 ※日程公開前

詳細：https://metrock.jp/