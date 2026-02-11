トゲナシトゲアリが、2025年2月7日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催した＜トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”＞の映像作品を3月11日に発売することを発表した。

本公演は、トゲナシトゲアリのキャリアを明確に区分する2部構成によって展開されたワンマンライブ。前半戦では、TVアニメ『ガールズバンドクライ』放送前に発表された楽曲を中心に構成し、バンド結成初期から培われてきた衝動的かつエモーショナルな楽曲群と、ライブバンドとしての基礎的な強度を提示したという。後半戦では、TVアニメ放送以降に発表された楽曲を軸にセットリストを構成。アニメ作品とリンクした世界観を背景に、サウンドスケールや演出面においても進化した現在のトゲナシトゲアリの姿を描き出しており、フィクションとリアルが交差するステージングは、本公演ならではの見どころになっているとのこと。アンコールを含む全21曲を収録し、節目となる5thワンマンライブの模様を余すことなく収録した映像作品だ。

ジャケット写真

また、映像特典として公演のバックステージの模様を収めたビハインド映像も収録している。加えて封入特典として、公演当日に来場者限定で配布された入場特典の絵柄を用いたトレーディングカードと、今後開催されるトゲナシトゲアリ出演ライブチケット最速先行抽選申し込み券が付属する。

そしてリリースを記念して、3月27日にはリミスタにてメンバーによるオンライントーク配信の開催も決定した。こちらは『ガールズバンドクライ』YouTubeチャンネルより生配信され、誰でも視聴することができる。

なおトゲナシトゲアリは、本日開催された神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに初の全国ツアー＜トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”＞をスタートさせている。ファイナルとなる3月14日の東京・Zepp DiverCity (TOKYO)公演まで全国各地を駆け巡る。

◾️ライブBlu-ray & DVD『トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』

発売日：2026年3月11日（水）

購入：https://togenashitogeari.lnk.to/meidou_no_toki 形態：Blu-ray UMXK-1134 / DVD UMBK-1349

価格：Blu-ray 8,800円 / DVD 7,700円（税込）

仕様：デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース ▼収録内容

名もなき何もかも

極私的極彩色アンサー

傷つき傷つけ痛くて辛い

黎明を穿つ

偽りの理

気鬱、白濁す

理想的パラドクスとは

運命に賭けたい論理

サヨナラサヨナラサヨナラ

爆ぜて咲く

雑踏、僕らの街

空の箱

空白とカタルシス

蝶に結いた赤い糸

視界の隅 朽ちる音

闇に溶けてく

声なき魚

運命の華

誰にもなれない私だから

＜アンコール＞

渇く、憂う

生きて生きてゆく ▼封入特典

・5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” ビハインド映像

・トレーディングカード (ライブ入場特典ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種) 封入

・トゲナシトゲアリ ワンマンライブ2026チケット最速先行抽選申し込み券封入 (対象公演は後日発表) ▼メーカー特典

ライブ音源CD 「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” より)

◾️トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来” 2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:00 / START 18:00 KT Zepp Yokohama（神奈川）※終了

2026年2月14日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Fukuoka（福岡）

2026年2月23日（月・祝）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Nagoya（愛知）

2026年2月28日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Sapporo（北海道）

2026年3月8日（日）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp Osaka Bayside（大阪）

2026年3月13日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 Zepp DiverCity (TOKYO)（東京）

14日（土）OPEN 16:00 / START 17:00 Zepp DiverCity (TOKYO)（東京） ▼チケット販売 URL

ぴあ：https://w.pia.jp/t/toge26zepp/

ローソン(北海道公演のみ)：https://l-tike.com/togenashitogeari0228/

イープラス(北海道公演のみ)：https://eplus.jp/togenashitogeari/