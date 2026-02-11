キズが、ポップアップ展示企画「言霊展」を4月10日から12日までの3日間、東京・表参道のSEEENにて開催する。

本展では、貴重な未公開カットを含むメンバー写真や実際に着用された衣装の展示をはじめ、会場限定グッズの販売などを予定。キズの世界観をより深く体感できる内容となりそうだ。なお、展示への入場にはチケットが必要となる場合があり、詳細は後日アナウンスされるとのこと。

また、あわせてWEBフォームにてキズの楽曲で好きな歌詞を募るほか、楽曲やメンバー、写真、アートワークなどから連想したオリジナルキャッチコピーを募集する参加型企画も行われる。選ばれた作品はWEBフライヤーやポスターへの使用、SNSでの紹介が予定されている。

応募は専用フォームにて受付中で、締め切りは2月28日23時59分まで。ファンそれぞれの言葉で表現される“キズの世界観”が、どのように展示空間へと昇華されるのか注目したい。

キズ「言霊展」

期間：4月10日(金)〜12日(日)

場所：SEEEN 1F / B1F

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-12

https://seeen.jp/

好きな歌詞/キャッチコピー募集

《応募方法》

下記フォームより必要事項を記入し送信してください。

ご応募の際は注意事項を必ずご確認ください。

https://forms.gle/7iVaCCGFYb372Bz89

《応募締め切り》

2月28日(土) 23:59 ＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』＞

2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA SOLD OUT

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION SOLD OUT

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR SOLD OUT

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

・TicketTown https://e.tickettown.site/

・イープラス https://eplus.jp/sf/word/0000107510

・ローソンチケット https://l-tike.com/kizu/

・チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=H3080005 2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

【プレイガイド特別先行】

受付期間：2026/2/14(土)12:00〜2/24(火)23:59

入金期間：2026/2/28(土)14:00〜3/8(日)21:00

https://eplus.jp/sf/word/0000107510