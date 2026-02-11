鈴木奈々、すっぴん＆パジャマ姿で手作りカレー満喫「透明感すごい」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの鈴木奈々が2月11日、自身のInstagramを更新。スッピン姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元「Popteen」モデル「透明感すごい」と話題のすっぴん
鈴木は「友達が銭湯帰りにうちに遊びに来たよん みんなスッピンでパジャマだよー！」とつづり、リラックスした雰囲気の写真を2枚投稿。「一緒にカレー作って食べた」「深夜2時くらいまで語ってバイバイしました」と、気心の知れた友人たちと手作りカレーを囲んだことを明かし、すっぴんにメガネ姿の鈴木と友人たちが出来上がったカレーを持って笑顔の姿を公開している。
この投稿には「素の笑顔が素敵」「透明感すごい」「美しすぎる」「すっぴんでも可愛い」「仲良し感が伝わる」「ほっこりした」「こういう時間いいね」「カレーおいしそう」「持つべきは友」などの反響が寄せられている。
鈴木は、2014年に一般男性と入籍。2023年に日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で2年前の2021年に離婚していたことを公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
