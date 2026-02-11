「昔と同じ髪型」→ 真似してアプデ！！【40・50代】が参考にしたい「大人のトレンドヘア」

ふと懐かしい写真が目に入ったとき、髪型が今と同じだったなら、イメチェンを考えるときかも。安心感のあるスタイルもいいけれど、春を前に気分を変えるならトレンドヘアにアップデートしてみては？ バッサリとカットせずとも今の髪型をベースにして楽しめそうな、大人向けヘアスタイルを紹介します。

さりげなくレイヤーを加えて軽やかに

肩上のボブにレイヤーを入れると、トレンドの軽い動きがついて、たちまち今っぽさがアップ。レイヤーの位置が低いため、大胆にカットする勇気が出ない人も、気軽に挑戦できそうです。カットした@kitadani_koujiroさんは「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考に」と紹介しており、毛先をスッキリ見せながら収まりを良くしたい人にピッタリかも。

ハイライトで白髪とボリュームにアプローチ

地毛を思わせる暗めのトーンに、細いハイライトを入れたアレンジ。白髪の根元が伸びても目立ちにくくなるのがうれしいポイント。地毛とハイライトのコントラストを抑えることで、ナチュラルな仕上がりになっています。陰影がついて立体的に見えやすくなるため、丸みのある軽やかなボブと組み合わせると、ふわっとボリュームアップした印象に近づきます。

くびれが与えるメリハリで若々しく

流行のレイヤーを存分に堪能したいなら、毛先のボリュームをグッと落として、くびれをつけるのがオススメ。肩を越えるミディアムレングスでも、ウエイトが上がるぶんリフトアップしたような印象を目指せます。膨張色のベージュを選べば、髪を柔らかく見せながら、サイドの膨らみも強調できそう。

ウルフの軽さでトップがふっくら

レイヤーカットの中でも、特に襟足がスッキリしているウルフヘア。ハイレイヤーでトップに軽さを出すと持ち上がりやすくなり、のっぺり感をセーブ。ひし形のシルエットが輪郭を囲むことで、顔が小さく見えやすいのもメリットです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@yorimitsu_kakimotoarms様、@rico_salon様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S