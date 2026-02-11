Blue Mashが、メジャーデビューアルバム『泣くな、青春』を3月25日に発売することを発表した。



Blue Mashにとって初のフルアルバムとなる今作は、ライブアンセム「海岸線」、結成初期から愛され続ける「愛すべき日々」を現体制で再録、バンドの新たな決意を歌った「セブンティーン」、インディーズラストシングル「泣くな東京」に加え、青き春を歌う新曲群を含め全10曲を収録する。

ジャケット写真

初回限定盤DVDは、初の全国ワンマンツアー＜この街を出て -大都会終結編-＞のファイナルである東京・恵比寿リキッドルーム公演を、メジャーデビュー発表の瞬間も含め全編収録、さらに2カ月間のワンマンツアー密着と、地元・大阪でのメンバー個別インタビューによりBlue Mash結成からメジャーデビューまでを紐解く、1時間超のバンドドキュメンタリー・Blue Mash Documentary「この街を出たとしても」の2本の映像が収録されている。



また、リリース週の3月27日には新宿・歌舞伎町シネシティ広場にてフリーライブ＜泣くな、新宿＞を開催、さらに4月からは過去最大規模のライブハウスツアー＜この街を出て＞、6月には渋谷 Spotify O-EASTでの過去最大規模でのワンマンを開催する。

◾️1stアルバム『泣くな、青春』

2026年3月25日（水）リリース

Pre-Add / Pre-Save：https://lnk.to/BlueMash_NakunaSeishun ・初回限定盤（CD＋DVD）VIZL-2516 \5,500（税込）

※オリジナルステッカー封入

・通常盤（CD）VICL-66141 \3,300（税込） ▼CD収録曲（全10曲）

1.平成時代

2.セブンティーン

3.死にたくなったら会いにきて

4.恋人のすべて

5.東名高速下り線

6.少女 (feat. あい from ハク。)

7.泣くな東京

8.海岸線

9.愛すべき日々

10.君がバンドを辞めた夜 ▼DVD収録内容 ※初回限定盤のみ

・「この街を出て -大都会終結編-」 at 恵比寿LIQUIDROOM 2025.12.16

・Blue Mash Documentary「この街を出たとしても」

◾️フリーライブ＜泣くな、新宿＞



2026年3月27日（金） 新宿・歌舞伎町シネシティ広場

※開場・開演時間、入場方法など、その他の詳細は後日発表