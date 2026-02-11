ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。父の正和コーチ、元世界女王でコーチのカロリーナ・コストナーさんの着ていた服装に注目が集まっている。

3色のイタリアカラーが入っていた。

日本チームのジャケットの下に、ホワイトのインナーを着用。インナー襟元には3本のラインがデザインされていた。それは緑、白、赤のトリコローレ。日本と開催国イタリアを融合させる粋なファッションだった。鍵山の父・正和コーチも、コストナーさんも同じ恰好だった。

日本ファンの間でも話題になっていたが、海外ファンにも拡散。「下にイタリアのシャツを着てる！」「日本チームのジャケットに、イタリアチームのシャツの襟が付いていて、とても洗練されている」「まさに気品の塊」「カロリーナはチームジャパンのブレザーで、ビシッと決まっていてカッコいい」などの書き込みがあった。

鍵山はSPで103.07点で2位発進した。1位は108.16点をマークしたイリア・マリニン（米国）だった。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。



