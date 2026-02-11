【スタジオ】



（髙山基彦アナウンサー）

改めて衆議院の議席数ですが、自民は単独で全体の3分の2を上回る316議席を獲得し、歴史的な大勝を収め与野党の勢力図は大きく変わりました。

こちらは、衆院選の直後にNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で自民・維新の与党が3分の2を上回る議席を獲得し、 中道が大きく議席を減らしたことについて「よかった」が55パーセント。「よくなかった」を大きく上回りましたが…。

選挙結果についてたずねたところ「野党がもっと議席を取った方がよかった」が最も多く49パーセント、次いで「ちょうどよい」が39パーセントなどとなりました。

津川さんはこの結果をどう思いますか？





（津川祥吾アンカー）非常に大きく与党が勝ったが、概ね多くの有権者が望んだ結果だと思う。ただ青山さん、確認したいのですが自民党だけで3分の2以上ですが、これだけ勝ったことについて良かったというのが55%というのは多くの人が望んだ結果が選挙結果に出たと思うが、一方で野党がもっと議席を取った方が良かったが49%となっています。これについてはいかがですか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）つまり、自民党に勝ってほしかったが勝ちすぎたと思っている人が多いということ。野党が壊滅状態というぐらい少なくなってしまうと、これから高市首相がこれまで掲げてきた政策を進めるが、やりすぎたり行き過ぎた時にチェック機能を国会で果たすことがかなり難しくなるぐらいの数字になってしまった。これについて不安を感じている人が少なくないと思う。（津川祥吾アンカー）自民党だけで3分の2だが、維新との連携は今後どうなるのでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）合意もしたし、連立は続けていくと思う。ただ、自民党の発言力が大きくなることは間違いない、自民党だけで3分の2持っているので。もし維新が出ていきますと言った時に「どうぞ」と言いやすくなっている。そうした中で維新の会としては、連携を強化するためにも閣内に入るというカードを切ってきた。簡単に言うと、クリンチ（近接戦）してきたと思う。そうは言っても、自民党の方が発言力が強くなるので維新が目指していた政策がどう実現していくのか、今後の焦点になると思う。（徳増ないるアナウンサー）高市首相がどの様な政策を掲げているのか、あらためて見ていきます。高山さん。（髙山基彦アナウンサー）高市首相が掲げている政策の一部を一覧化しました。憲法改正や消費減税のほか防衛力強化など様々なテーマがあり、国論を二分するような大胆な政策にも挑戦していくと発言しています。（津川祥吾アンカー）国論を二分するテーマは何なのか選挙中も何度か問われていて、首相としては責任ある積極財政とか自民と維新の連立について皆さんに聞くと言っていたが、憲法改正などはどの様に改正するのか国民の議論をどんどんやらなければならいない。それを進めるというのは分かるが、すぐに進むものではないと思う。一方で、高市カラーと言われる防衛力強化、武器輸出拡大を進めるのかと思うが、青山さんいかがですか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）国論を二分する政策というのは、高市首相の積極財政やタカ派的な政策をぼんやりと言っていただけで具体的な法案などは明示しなかった。そうした中、憲法はしばらくは難しいと思う、防衛力強化や武器輸出の拡大、さらに非核3原則をどの様に見直すのかどうか、原子力潜水艦を持つのかどうか自民と維新の連立合意に含まれている。こういうことをどの様に進めていくのか、今回3分の2を取ったので国柄を変えてしまうようなことを高市首相はできるが、それをどの様なスピードでやっていくのかポイントになると思う。あと、維新との課題の副首都構想と議員定数削減について、今回の特別国会で審議するが副首都構想をめぐって維新は大阪都構想、つまり特別区を前提としたものにしたい、だが自民党は反対一色の状態にある。この対立が埋まらなかった場合、維新が閣内に入る前に離脱という可能性も残っていると思う。（津川祥吾アンカー）副首都構想に関して吉村さんは、決して大阪だけのことではないと言っているが自民党は反対なのですか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）彼（吉村氏）はそう言っているのに、東京23区のような特別区を前提にした法案を提出している。これは、事実上大阪に絞ったようもの。福岡市や新潟市が市をやめて特別区になるという話はない。そこに吉村氏の言っていることに矛盾がある。そこをどの様に解消できるのか、解消できなければ決定的な対立になる可能性もあると思う。（徳増ないるアナウンサー）この物価高の中、多くの人が気になっていると思うのが消費減税についてですが、これについては高山さんどうですか？（髙山基彦アナウンサー）自民党は公約に2年に限り食料品の消費税ゼロに向けて検討を加速させるとしてきました。9日の会見でも、少なくとも夏前には国民会議で中間とりまとめを行いたいと話しています。（津川祥吾アンカー）消費税について食料品の部分だけ下げる、財源はどうするのかという議論の中で、これまで4.5兆～５兆円ぐらい2年間ぐらいであれば何とかなるらしいと財務省が言っているようだが、この政策はやりそうですか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）これについては、国民会議にどれだけ重みを置くかが大事だと思う。野党も入れると言っているので、野党を入れた場合に本当に2年間だけで良いのかということが最初にある。本当に軽減税率だけで良いのか？あと財源はどうするのかもめる可能性が十分ある。まとまらない場合、高市首相が数の力で押し切るのかどうか判断が問われる瞬間が来ると思う。（津川祥吾アンカー）高市首相は会見の中で、給付付き税額控除が本丸であってそれまでのつなぎとしていた。給付付き税額控除はできるのでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山和弘 氏）給付付き税額控除をするには、皆さんの所得だけではなく貯蓄や財産も把握しないと公平な制度にならなず、制度設計に時間がかかると言われている。所得は少ないがたくさんの財産を持っているお年寄りに給付を与えるというのは矛盾があるということで、そこの制度設計をどの様にやるのかを決めなければいけないので大変なこと。さらに、つなぎとして消費税の軽減税率を下げることが良いのかどうかいろんな意見がでると思う。ただ、3分の2を持っている自民党が自民党の責任で法案を作り、国民会議がまとまらなくても法案を出すよう圧力がかかる場合があると思う。そこに高市首相の責任が伴うという事になると思う。（徳増ないるアナウンサー）ここまで高市政権の今後について青山さんに解説していただきました。