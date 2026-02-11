読むのが難しいと思う「愛媛県の自治体」ランキング！ 2位「久万高原町」を抑えた1位は？【2026年調査】
「なぜこの漢字でこう読むのか」という疑問を抱かせる難読地名は、その地域の成り立ちを知るための最も身近なミステリーといえるかもしれません。パズルを解くような感覚で読み方を推測してみても、正解を知ればその意外性に驚かされるケースが少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「愛媛県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：久万高原町／59票久万高原町（くまこうげんちょう）は、愛媛県のほぼ中央部に位置する広大な町です。西日本最高峰・石鎚山の南麓に広がる「面河渓」など、四季折々の豊かな自然を楽しめることから「四国の軽井沢」とも呼ばれます。5文字の長い名称と「久万」の読みがポイントとなりました。
1位：砥部町／89票第1位に選ばれたのは砥部町（とべちょう）でした。伝統工芸品である「砥部焼」の産地として全国的に有名で、町内には多くの窯元が集まっています。また、西日本屈指の規模を誇る愛媛県立とべ動物園もあり、ファミリー層にも人気のスポット。「砥」という漢字の読みが難しく感じられたようです。
(文:綾乃岬)