「最高の家族」庄司智春、USJでの家族ショットに「楽しそうですね！」「幸せのお手本をありがとう」の声
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは2月11日、自身のInstagramを更新。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】庄司智春、USJでの家族ショットに反響！
この投稿にファンからは、「楽しそうですね！」「家族みんなで楽しい時間」「楽しいのお裾分けと幸せのお手本をありがとうございます」「本当に最高のご夫婦であり、最高の家族だと思います」「ヨッシーに乗るとハゲるの笑う」「みきてぃさん美人過ぎです」「楽しい時間を過ごせたことが伝わってきます ご家族、仲良くて微笑ましいですね」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「家族みんなで楽しい時間」庄司さんは「USJ最高でした」とつづり、11枚の写真を投稿。1、2、5枚目では、USJで撮影した家族の集合ショットを公開しました。子どもたちの顔は加工で隠されていますが、楽しげな様子が伝わってきます。妻でタレントの藤本美貴さんも笑顔を見せており、家族の仲の良さがうかがえるすてきな写真の数々です。
「家族でセドナ」庄司さんは1月17日の投稿で、「お正月は家族でセドナに行きました」とつづり、家族ショットを公開。コメントでは、「本当にすてきな家族でうらやましいです」「すごーい めっちゃロングドライブ お父さんカッコいい」「幸せそうで私もうれしくなっちゃいます！」との声が寄せられています。今後の庄司さんの投稿も楽しみですね！
