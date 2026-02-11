◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

女子ハーフパイプで予選が行われ、16歳の工藤璃星選手が決勝に進出しました。

予選では2本のランのうち上位スコアが記録となり、12人が決勝へ進出。工藤選手は1本目の冒頭でフロントサイド900(2回転半)を成功させると5つのトリックを繰り出し、83.50点で暫定2位に。2本目もフロントサイド900やバックサイド900を決めフルメイクでスコアを84.75点に伸ばします。

滑りを終えて「オリンピックは特別だったので普段よりは緊張した。その中でちゃんと決め切れて良かったと思っています」と納得の表情を見せた工藤選手。

「2本目は手をついてしまって、つかなかったら(得点が)伸びただろうなというところはある」と反省を述べつつも「改善するのはそこくらいかなと思っている。あとは決勝で高さとスタイルを出していきたいなと思います」と前向きにコメントします。

冬季五輪での日本女子選手においては、2022年の北京五輪でスノーボード・女子ビッグエアの村瀬心椛選手(当時17歳)が史上最年少となる銅メダルを獲得。工藤選手には、記録を更新する16歳での表彰台に期待がかかります。

現地12日に行われる決勝に向けて、工藤選手は「自分がやりたいことをやっていれば自分も楽しくなれるだろうし、きっと結果もついてくる。落ち着いて、誰かに勇気を与えられるような滑りができればなと思っています」と力強く意気込みました。

【予選結果】1位 クロエ・キム (アメリカ)90.252位 清水さら 87.503位 マディー・マストロ(アメリカ)86.004位 工藤璃星 84.759位 冨田せな 77.5011位 小野光希 76.00