ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードは１１日、女子ハーフパイプ予選で、日本勢４人は全て上位１２人による決勝へ進んだ。

清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は２回目に８７・５０点をマークし、２位で突破。工藤璃星（りせ）（同）は２回目の８４・７５点で４位、前回北京大会銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）は２回目の７７・５０点で９位、小野光希（バートン）は２回目の７６・００点で１１位だった。

ともに１６歳で初出場の工藤と清水が、そろって決勝にコマを進めた。工藤は１回目できっちり技を決め、８３・５０点で安全圏に入った。昨季世界選手権銀メダルで、「今の自分が出せるベストをしっかり出し切る」と語っていた清水は、１回目でまさかの失敗。それでも、重圧がかかる２回目はスタート前に胸を強くたたいて気合を入れ、高さのあるエアを次々に成功させて、強心臓ぶりを示した。

旗手の冨田せなも２回目で成功

北京大会銅メダリストの冨田は、予選１回目に途中のトリックでパイプの縁に引っかかるミス。ここで得点を伸ばせなかったものの、２回目は大きなミスなく滑り切った。２本しか滑ることができない予選の重圧にも負けず、きっちり次のステージに進んだ。今大会、日本選手団の旗手を任されたこともあり、「スノーボードの格好良さや魅力をたくさんの方に伝えたい」と意気込んでいる。