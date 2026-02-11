計算しすぎない“肌見せ”で魅せる♡ チョコのように甘い【バレンタインコーデ】

2月14日、世界中が恋するムードに包まれる特別な日。そんな日には、チョコみたいなコーデが最適！そこで今回は、加藤ナナとともに、オトナの色気を忍ばせる「肌見せコーデ」をご紹介します。計算しすぎない肌見せで魅せるテクニックをお見逃しなく♡

ビターなブラウンには、ボンボンショコラのような色仕掛けをしこむ

ひと噛みで、ウイスキーやブランデーの香りがふわりと広がるボンボンショコラ。ビターなブラウンの奥に、さりげない肌見せやつやっぽい素材で、オトナの色気を忍ばせる。

控えめなのに、気づいた瞬間、ドクンと胸が熱くなる。そんな色仕掛けで彼を沼らせて。

Cordinate 計算しすぎない肌見せで魅せる、オトナの余裕♡

お強めなレザーには、肌見せで抜け感をプラスすると上級者な着こなしに変身。

ファージャケット 29,700円、レースキャミソール 11,000円／ともにEIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 スカート 22,000円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）ネックレス 2,200円／GOLDY 手袋 9,990円／MANGO

Cordinate 視線を奪う曲線美が作る甘い誘惑

女みシルエットが強調されるトップスもブラウンなら品のある印象に。

ラメトップス 4,990円／MANGO なかに着たシアートップス 9,900円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 ショートパンツ 7,590円／EMODA ルミネエスト新宿店 ヘアピン（2個セット）1,870円／GOLDY ロングブーツ 30,800円／YELLO

撮影／永瀬沙世 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 草野咲来