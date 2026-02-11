◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

牝馬限定のダートグレード競走に１３頭が出走し、単勝１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）が鮮やかに差し切り、２馬身半差をつけて重賞４勝目を挙げた。松山弘平騎手は同レース初Ｖ。ＪＲＡ勢は２２年から５年連続の勝利となった。勝ちタイムは１分５４秒８。

同馬は２４年のマリーンＣ、昨年の兵庫女王盃、エンプレス杯に続く重賞勝ち。前走のチャンピオンズＣでは７着に敗れていたが、牝馬限定重賞でトップハンデ５７キロを克服して新たなタイトルを獲得した

７番人気の大井所属馬マーブルマウンテン（山本聡哉騎手）が２着。２番人気でＪＲＡから参戦のメモリアカフェ（クリストフ・ルメール騎手）が３着だった。前走で名古屋大賞典を制したアピーリングルック（大野拓弥騎手）は４着。好位から進めて最後の直線で勝負をかけたが、突き離されて勝ち馬からは１秒４差の完敗だった。

大野拓弥騎手（アピーリングルック＝４着）「いいリズムで運べたが、勝負どころで動かされる形になった。初めての馬場でも対応できたけど、湿ってスピードが出る馬場の方がよりいいと思う」

矢野貴之騎手（ホーリーグレイル＝５着）「交流のメンバー相手でも内容が良く、いい競馬ができた。折り合いもスムーズだったし、１８００メートルも問題ない。ヨーイドンだと中央の馬に分があるけど、次につながる競馬はできた」