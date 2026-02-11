タレントのＭＥＧＵＭＩが１１日までにＳＮＳを更新。イベントのオフショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに「キングコングの２人は、この世界に入って初めてのレギュラー番組が一緒だったんです。 それから皆色々あって、今回えんとつ町のプペルで再会しました！！ いやー今日は極上にエモい日になりました」と長年の付き合いのお笑いコンビ「キングコング」との仕事に喜びをあらわにした。続けて「原作者である西野君が、梶原君との関係から着想した 映画『えんとつ町のプペル 約束の時計台』 ３月２７日公開です！是非劇場でご覧ください」と宣伝し、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣、カジサック（梶原雄太）との３ショットを公開。ＭＥＧＵＭＩはデコルテ全開のタイトな白のドレス姿を披露している。

この投稿に「大好きな３人です 映画公開楽しみです」「エモいです キングコング物語に参加していただきありがとうございます」「わぁ！イケチキ！！見てました」「可愛い過ぎるよぉ〜」「神様仏様めぐみ様」「ＭＥＧＵＭＩさんのモフ楽しみにしてます！」「日本のマリリンモンローやな」などのコメントが寄せられている。