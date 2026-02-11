元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。麻薬取締法違反などの疑いで１月に書類送検され、不起訴となった女優・米倉涼子が１０日、主演する配信映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」の完成披露試写会に出席したことについてコメントした。

米倉は薬物騒動以来初、２４３日ぶりの公の場となったが、この日の番組では、２０２４年に女性問題での謹慎、活動休止経験を持つ中丸に対して、ＭＣの垣花正が「米倉さんは２４３日ぶりですが、５時夢スタッフが調べまして、ウチの中丸は（活動再開が）２６８日ぶりですけど、久しぶりに登壇した日数の間が。下手したら米倉涼子超えなんですよ、中丸さんは」と、切り出した。

この言葉に「何を調べてるんすか？ どういう話の展開ですか？」とツッコんだ中丸だったが、「久しぶりの登壇の気持ちって分かりますか？」と重ねて聞かれると「一般論になっちゃうんですけども。シンプルに何事もそうですけど、１年も経ってないですけど、２００日超えってことで久しぶりにっていうだけで多分、緊張感はあったのかなと思うんですけど。当たり前ですけど」と米倉の心境を推測。

「あと、米倉さんの気持ちは全然分からないと思うんですけど、ただ、今日集まってくれた人たちは私が出て、どう思うのだろうか？というのは当たり前のようにあると思うんで。まあ、なかなか不安定な感じだと思います」と続けていた。