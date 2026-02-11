ポテト丸×じゃがバター味が新定番に♡大人のリフレッシュおやつ

仕事や家事の合間、ちょっと甘いものは重い…そんな大人の気分に寄り添うのが、おやつカンパニーの「ポテト丸」。ひとくちサイズで軽やかに楽しめるポテトスナックに、新定番フレーバー「じゃがバター味」が仲間入りします。カリッと軽快、ホロホロほどける独特の食感と、ほっとする味わいで、毎日のリフレッシュタイムを心地よく彩ってくれる注目の新作です♡

カリッサクッホロホロッの新感覚

ポテト丸は、ポテトを使った生地を細かくカットし、ぎゅっとひとくちサイズに固めることで生まれる独特の食感が魅力。

口に入れた瞬間のカリッサクッとした軽快さと、噛むほどにホロホロほどける食感変化が、気分転換にぴったりな心地よさを演出します。

忙しい毎日の合間にも、手軽に楽しめるスナックです。

新定番「じゃがバター味」の魅力

新たに登場する「じゃがバター味」は、口に入れた瞬間にふわっと広がるバターの香りが印象的。ポテトの旨みを引き立てるコクのある味わいで、ひとくちごとに満足感を与えてくれます。

瀬戸内の花藻塩を使用した定番の「うすしお味」とはまた違う、リッチでやさしい風味が楽しめるフレーバーです。

シーンで選べる2タイプ展開

「じゃがバター味」は、持ち運びに便利なカップ入りと、ストックに嬉しい6袋入りの2タイプで登場。

外出先やデスク周りにはカップ入り、家族や自分用の買い置きには小袋タイプと、ライフスタイルに合わせて選べます。定番の「うすしお味」も同様のラインナップで展開され、日常のおやつ時間を支えてくれます。

ポテト丸（じゃがバター味）※カップ入り



価格：オープン価格（店頭想定価格：168円前後）

内容量：55g

発売日：2026年2月9日（月）全国のコンビニエンスストア／2026年3月2日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

ポテト丸（じゃがバター味）6袋入



価格：オープン価格（店頭想定価格：319円前後）

内容量：108g（18g×6袋）

発売日：2026年3月2日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

ひとくちで叶う、大人のご褒美時間

軽やかな食感と、ほっとする味わいが魅力の「ポテト丸」。新定番のじゃがバター味は、甘すぎない満足感で大人のおやつ時間にぴったりです。

勉強や仕事、家事の合間にひとくち頬張れば、気持ちまでリセット♪自分らしいリフレッシュタイムのお供に、ぜひ取り入れてみてください♡