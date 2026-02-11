混合団体で日本が銅メダルを獲得し、注目を集めるミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ。

テレビ中継の実況では「ツービート」や「テレマーク」といった独特の用語が飛び出し、なじみのない言葉に疑問を抱いた人も多いようだ。（デジタル編集部）

全日本スキージャンプ競技規則によると、ジャンプ競技は、飛んだ距離「飛距離」と飛行中と着地時の姿勢「飛型」の合計点などで競う。２０２５年のルール変更で、着地時の「テレマーク」と呼ばれる姿勢がより重要とされるようになった。テレマークは、両脚を前後に開いて片方のひざを深く曲げ、両腕を広げて安定した形と定義されている。

「テレマーク」はノルウェーの地名

「テレマーク」について、ジャンプ用語を解説している雪印メグミルクスキー部オフィシャルサイトによると、ノルウェーのテレマーク地方の少年たちがこのようなポーズをとったためと紹介している。古くからスキーの盛んだったテレマーク地方の人たちが、両脚を前後にずらす独特の滑り方をしていたという。

「ツービートってなんやねん」

このほか、ＳＮＳには、「スキージャンプのツービートってなんやねん」「今回のオリンピックでツービートって繰り返し言っているけど意味分からない」などの投稿が寄せられている。北野武さんのビートたけしとビートきよしの漫才コンビ「ツービート」を思い出し、「スキージャンプで『ツービート！ツービート！』言うてるから、『きよしとたけし』かと思った」などのコメントもあった。

ツービートは全日本スキージャンプ競技規則に、「To Beat Line」（ツービートライン）として紹介されており、「現在のトップの飛距離を示すライン」としている。この線を越えると、暫定１位になることを表している。

「極限」から「基準」に変わってもＫ点

ちなみに、スキージャンプの実況でよく登場する「Ｋ点」は、ドイツ語の「Konstruktions punkt（建築基準点）」の頭文字から。以前は「Kritischer punkt（極限点、危険なライン）」の頭文字を取っていたが、今はジャンプ台を設計・建築する際の基準となる点となった。ジャンプ台ごとにＫ点が決められ、飛距離がＫ点をどれだけ超えたかで得点が加算されたり、減点されたりする。

飛距離をはかる基準としては、ヒルサイズ（「ＨＳ」と略される）というのもあり、踏み切り台の先端から安全に着地できる目安となる地点までの距離をさしている。