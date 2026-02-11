ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、ジャンプ混合団体が行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んで３位となり、メダルを逃した前回北京大会の雪辱を果たした。

日本チームの誰もが、４年前の出来事を忘れていなかった。北京五輪では高梨がスーツの規定違反で失格している。「沙羅のために」――。高梨とそれを支える仲間が一丸となって悪夢に立ち向かった。

高梨に憧れ続けてきた丸山が、１番手で勢いづける。北京でもチームメートだった小林陵が安定の飛躍でつなぐ。そして、高梨からバトンを受けた二階堂。重圧のかかるアンカーで１００メートル越えをそろえた。

開幕後、メンバー入りを打診された高梨は「本当に私でいいんですか？」と回答を一度保留している。あの日以来、団体戦が怖かった。五輪直前のワールドカップ（Ｗ杯）でも失敗し、泣きながら他の３人に頭を下げていた。

元気のない姿を仲間が気遣う。レース直前に緊張する高梨に小林陵が声をかけた。「楽しもうよ」。二階堂が「沙羅さんは楽しく飛んでください。僕がその分やってやりますから」と続いた。レースが始まり、先陣を切る丸山の姿を見て、覚悟が決まった。「もうやるしかない。積み上げてきたものをここで出せないなら、私の競技人生は終わりだな」。寄り添ってくれた仲間の思いに応え、９６メートル５０と９７メートルの飛躍で、ついにメダルを手にした。

歓喜の輪が解けた後、４年前のメンバーだった伊藤有希（土屋ホーム）らとも抱き合うと、我慢していた涙があふれ出た。失意の中でも競技を続けてこられたのは、北京後も変わらず一緒に飛んでくれる仲間がいたからだ。「４人だけで取ったメダルではない。皆のおかげで幸せな日にできて、自分の中でピリオドを打てた」（福井浩介）