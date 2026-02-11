ギネス世界記録に認定されたｔｕｋｉ．

　現役女子高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．が１１日、初のワンマンライブ「承認欲求爆発」を日本武道館で開催し、「ソロＪ−ＰＯＰアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。

　チケット販売枚数は８５０３枚で全席完売。ギネスワールドレコーズ社の立ち会いのもと、販売記録および来場データが正式に確認された。

　ｔｕｋｉ．は１５歳でリリースした「晩餐歌」がソロアーティストとしては史上最年少でストリーミング１億回再生を突破。ビルボードジャパンホット１００で１位を獲得した。２０２４年１２月には「第６６回輝く！日本レコード大賞」特別賞を受賞し、「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場。昨年は初のフルアルバム「１５」やＴＢＳ日曜劇場「キャスター」の主題歌「騙シ愛」などをリリースし、新設の「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　２０２５」で最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞した。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は１０億回を超えている。

　今回の日本武道館公演は初の有観客パフォーマンス。開演とともにステージを覆う幕が下り、制服姿でグランドピアノを弾き語るｔｕｋｉ．が姿を現すと、涙する観客も現れたほど。「ひゅるりらぱっぱ」、「騙シ愛」、新曲「零-ｚｅｒｏ-」などが披露された。

　ｔｕｋｉ．は「もし今なにかに迷ってる人が居たら、今日この景色をほんの少し思い出してもらえるとうれしいです」と語った後に「晩餐歌」を熱唱し、全２１曲を通してステージを後にした。直後に本公演がギネス世界記録に認定されたことが発表され、会場は歓喜と祝福に包まれた。

　ｔｕｋｉ．は３月４日に大阪・Ｚｅｐｐ　Ｏｓａｋａ　Ｂａｙｓｉｄｅ、同１１、１２日に東京・Ｚｅｐｐ　Ｈａｎｅｄａで追加公演を行い、４月４、５日に台北、同１１、１２日にソウル、５月９、１０日に香港で初のアジアツアーを開催する。

　【「ＮＩＰＰＯＮ　ＢＵＤＯＫＡＮ〜承認欲求爆発」〜セットリスト】

　１　一輪花

　２　地獄恋文

　３　アイモライモ

　４　純恋愛のインゴット

　５　星街の駅で

　６　サクラキミワタシ

　７　孤独の鯨

　８　コトノハ

　９　シーソー

　１０　騙シ愛

　１１　ストレンジャーズ

　１２　マルボロ

　１３　ひゅるりらぱっぱ

　１４　零-ｚｅｒｏ-（新曲）

　１５　ギルティ

　１６　最低界隈

　１７　ＳＯＳ（新曲）

　１８　人生讃歌

　１９　晩餐歌

　２０　愛の賞味期限

　２１　月面着陸計画