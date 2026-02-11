現役女子高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．が１１日、初のワンマンライブ「承認欲求爆発」を日本武道館で開催し、「ソロＪ−ＰＯＰアーティストによる初の一般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。

チケット販売枚数は８５０３枚で全席完売。ギネスワールドレコーズ社の立ち会いのもと、販売記録および来場データが正式に確認された。

ｔｕｋｉ．は１５歳でリリースした「晩餐歌」がソロアーティストとしては史上最年少でストリーミング１億回再生を突破。ビルボードジャパンホット１００で１位を獲得した。２０２４年１２月には「第６６回輝く！日本レコード大賞」特別賞を受賞し、「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場。昨年は初のフルアルバム「１５」やＴＢＳ日曜劇場「キャスター」の主題歌「騙シ愛」などをリリースし、新設の「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２５」で最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞した。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は１０億回を超えている。

今回の日本武道館公演は初の有観客パフォーマンス。開演とともにステージを覆う幕が下り、制服姿でグランドピアノを弾き語るｔｕｋｉ．が姿を現すと、涙する観客も現れたほど。「ひゅるりらぱっぱ」、「騙シ愛」、新曲「零-ｚｅｒｏ-」などが披露された。

ｔｕｋｉ．は「もし今なにかに迷ってる人が居たら、今日この景色をほんの少し思い出してもらえるとうれしいです」と語った後に「晩餐歌」を熱唱し、全２１曲を通してステージを後にした。直後に本公演がギネス世界記録に認定されたことが発表され、会場は歓喜と祝福に包まれた。

ｔｕｋｉ．は３月４日に大阪・Ｚｅｐｐ Ｏｓａｋａ Ｂａｙｓｉｄｅ、同１１、１２日に東京・Ｚｅｐｐ Ｈａｎｅｄａで追加公演を行い、４月４、５日に台北、同１１、１２日にソウル、５月９、１０日に香港で初のアジアツアーを開催する。

【「ＮＩＰＰＯＮ ＢＵＤＯＫＡＮ〜承認欲求爆発」〜セットリスト】

１ 一輪花

２ 地獄恋文

３ アイモライモ

４ 純恋愛のインゴット

５ 星街の駅で

６ サクラキミワタシ

７ 孤独の鯨

８ コトノハ

９ シーソー

１０ 騙シ愛

１１ ストレンジャーズ

１２ マルボロ

１３ ひゅるりらぱっぱ

１４ 零-ｚｅｒｏ-（新曲）

１５ ギルティ

１６ 最低界隈

１７ ＳＯＳ（新曲）

１８ 人生讃歌

１９ 晩餐歌

２０ 愛の賞味期限

２１ 月面着陸計画