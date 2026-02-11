【五輪】新潟からミラノ・コルティナ五輪を楽しむ 伝統グルメに70年続く“ゆかりの宿”《新潟》
盛り上がりを見せているイタリアのミラノ・コルティナオリンピックですが、新潟県内でも開催地であるミラノやコルティナダンペッツォを感じられる場所があります。ミラノの有名なグルメや、およそ70年前のオリンピックにゆかりのある場所…競技とはまた違うオリンピックの楽しみ方を取材しました。
新潟市西区にあるイタリア料理店。
本格的なイタリアンを気軽に楽しめることから、ファミリー層にも人気の店です。
リポート
「インパクトありますね～。トマトソースの良い香りがしてきました」
「ミラノ風ポークカツレツ」です。
ミラノ風カツレツは、本場イタリアでは薄くした仔牛の肉を揚げ、ソースやレモンで食べるのが伝統的ですが、こちらのお店では、日本人に馴染みがあるという理由で豚肉を使用。
そして、近年ミラノでも広がってきているというトマトソースを添えるスタイルで、ポークカツレツとして提供しています。
リポート
「ポークの肉汁がふわっと口の中に広がりますし、そしてトマトソースの酸味と甘み。これが抜群です。これは、応援する側もパワーもらえますね。」
店内だけでなく、テイクアウトもできるというこちらのミラノ風ポークカツレツ。
店の人
「ぜひお家でオリンピックを見ながら、活(カツ)力をつけて、勝負に勝つ(カツ)ぞという形で、ぜひお家でも召し上がっていただいて、お店でも熱々で楽しんでいただけたら嬉しいです」
カツレツパワーで、県内からも、熱い応援を届けます。
一方、妙高市には開催地の1つコルティナダンペッツォにゆかりのある施設があります。
コルチナ荘 松橋克彦代表
「いらっしゃいませ、ようこそ "コルチナ荘"へいらっしゃいました」
宿泊施設・コルチナ荘を営む松橋克彦さんです。
赤倉観光リゾートスキー場のすぐ近くにあり、多くのスキー客が利用するこちらの施設。
コルチナ荘 松橋克彦代表
「（父が）脱サラをして山小屋を 開業しました。そのときがちょうどイタリアのコルティナダンペッツォでオリンピックが開かれていた」
1956年に開催されたコルティナダンペッツォオリンピック。
日本人が冬季五輪で初めてメダルを獲得するなど大きな盛り上がりを見せた大会で、スキー愛好家だった松橋さんの父・錠雄さんが感銘を受け、「コルチナ荘」と命名しました。
スキーブームの時はコルチナ荘は多くのスキー客で賑わっていたといいます。
「どこでもいいから、廊下でもいいから布団さえひいてくれればそこで寝させてくれと」
コルティナダンペッツォオリンピックから70年…コルチナ荘は今も名前も変えることなくスキー客に愛されています。
コルチナ荘 松橋克彦代表
「70年ぶりのイタリア・ミラノコルチナということで、私も感慨深い部分がある。自分が元気なうち、健康なうちは商売頑張っていきたい」
これからますます盛り上がりを見せるミラノ・コルティナオリンピック。
新潟でオリンピックの舞台を感じてみてはいかがでしょうか。