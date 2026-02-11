＜食い尽くし夫にウンザリ！＞劇的に変わった夫「お父さんの分も食べるか？」演技！？【第4話まんが】
私はカナミ。食い尽くしが原因で離婚を突き付けると、夫キッペイは「ポテチを食べただけで！？」と大きな誤解。私は問題の本質を突き付けました。ようやく事の重大さに気付いたキッペイが顔面蒼白で謝罪する姿を見て、私は一度だけチャンスを与えることにしました。次に同じことをしたら即離婚だと最終通告したうえで、「だからこそカウンセリングに行ってほしい」と懇願。キッペイは最初こそ驚いたものの、神妙な顔で承諾してくれました。どうなるかはわかりませんが、今はキッペイの変化を信じるしかありません……。
離婚話を突き付けてからすぐ、キッペイはカウンセリングに通い始めました。どのような内容なのかはあえて聞いていませんが、あれからずっとキッペイの行動を観察しています。今のところは問題はなし。自分の分以外は食べないし、アユムにも食べ物を譲ってあげています。
キッペイが継続して頑張ってくれているのが見ていてもわかります。そして離婚話から1年後。きっとかなり努力してくれているのでしょう。キッペイはあれから一度も食に対して醜い欲を露わにしません。今のキッペイは、真っ先に自分の分をとるのではなく、まずはアユムや私の配膳をしてくれます。
離婚を切り出してすぐ、キッペイはカウンセリングに通い始めました。
すると少しずつ変化を見せるようになったのです。
最初のうちは「離婚逃れの演技だ」と警戒していました。
しかしアユムが純粋に喜ぶ姿を見て、キッペイが過去と真剣に戦っていると理解しました。
カウンセリングに通いだして1年。キッペイの醜い欲は影を潜め、食卓では真っ先に家族に配膳するようになりました。
「食べ物にまつわる家族の思い出は温かい、と言えるようにしたい」と話すキッペイ。
今のわが家の食卓には、「安心」が満ちています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
