¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ë¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¡Ä¡×¡¡¿·¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ÎÀ¾Éð¡¦ÃçÅÄ·Ä²ð¡¢²ÝÂê¤Î³Î¼ÂÀ¸þ¾å¤Ø¡Ö¥é¥¹¥ÈÁÈ¡×¤ÎÆü¡¹
¡¡À¾Éð¤Ç2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢µÜºê¡¦Æî¶¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö³Î¼ÂÀ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤âÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¡¢½ÓÂ¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆŽ¤ºòµ¨¤Î³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£³«Ëë1·³Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë60»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä3Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤é3¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤éàÎý½¬¤ÎÃîá¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÏÀ¾Éð¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âµå¾ì¤«¤éºÇ½ª¥Ð¥¹¤Ç½É¼Ë¤ËÌá¤ë¡Ö¥é¥¹¥ÈÁÈ¡×¤Î¾ïÏ¢¤À¡£
¡¡ÀºÎÏÅª¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÝÂê¤È¤¹¤ëÂÇ·â¤Î³Î¼ÂÀ¸þ¾å¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÂÇÇË¡×¤Ç¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Æ¡×¤ÈÌî¼ê¿Ø¤Ë¹æÎá¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃçÅÄ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯¤¯¿¶¤Ã¤¿Ãæ¤Ç³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌÚÂ¼¾¢ÂÁ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎÎý½¬Ë¡¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿±ßÅû·Á¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÌÚÂ¼¥³¡¼¥Á¤ò¾·¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö½ü»éËÃÂÎ½Å¤ä¶ÚÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÂÇ·â¤ÎÆ°¤¤ËÄ¾ÀÜ·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌÚÂ¼¥³¡¼¥Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥ê¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äµ»½ÑÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¡¢ÂÇ·â¤ÎÆ°¤¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤äS¡õC¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¡×¤È¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢ÃçÅÄ¤âÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÖÂÎ´´¼þ¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤«¤éÂÇ·âÎý½¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÃçÅÄ¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÂ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡ÖÂ¤ò¾å¤²¤¿»þ¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ´´¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤â¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçÅÄ¤¬Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¡¢µåÃÄ¤Ïº£µ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Âç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈÆâ³°Ìî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÃçÅÄ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿60»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï22»î¹ç¡£¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿1ÂÇÀÊ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£Îý½¬¤«¤é¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¡£³Î¼ÂÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìµå°ìµå¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤âÃ¯¤è¤ê¤âËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î»ëÀþ¤ÎÃæ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥ÈÁÈ¡×¤Ç´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤ë26ºÐ¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë