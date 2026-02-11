¤æ¤¦¡£¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖåºÎï¡£¡×¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¡ª
¸½ºß¡¢TOKYO MX¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¶É¤ÇÀä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤Î¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¸¶ºî¤ÎÇ®³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤¤Ò¤¤³¤â¤´¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤æ¤¦¡£¡ÖåºÎï¡£¡×¤Î£Ã£Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£ºîÉÊ¤ÎÀ»ÃÏ¡¦Ç®³¤¤Î³¤´ß¤ËÐÊ¤ß¡¢³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¦¤æ¤¦¡£¤È¤½¤ì¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÌÜ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤È¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈåºÎï¡É¤Ê¶õµ¤¤¬²èÌÌÁ´ÂÎ¤òÊñ¤à¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÉ¬¸«¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Ï·ÁÂÖ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ç¤Ï°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ëÄÀ¤ß¤æ¤¯Í¼¾Æ¤±¡¢°ìÊý¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤Ï°ìÆü¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Êßê¤á¤¯Ä«Æü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤ËÆ±¤¸¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂÐ¾ÈÅª¤ÊÇ®³¤¤ÎÈþ¤·¤¤¾ð·Ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿³¨ÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¸«Èæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤ÎÁ´³¨ÊÁ¤âÆ±»þ²ò¶Ø¡£º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥Ë¥áÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¶âÌÜ¤µ¤ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÌÜ¤µ¤ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡£Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤½¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ù¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡ÖåºÎï¡£¡×¤Ï¸½ºß¡¢³Æ¼ïÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤È³ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤ÊÆÃÅµ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤À¡£
¤½¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¤æ¤¦¡£¤¬4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËZepp Shinjuku (TOKYO)¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤æ¤¦¡£2nd One-man Live ¡Ö ¡ý¡Ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¡×¡É¤Ï¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È£³¼¡Àè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¡£2·î23Æü23:59¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡ÖåºÎï¡£¡×¤æ¤¦¡£
2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-267
²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
1.¡ÖåºÎï¡£¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó / ÊÔ¶Ê¡§¤¹¤¯¤í¡¼¤¹
2.¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Á¥å¥¢¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ê¥æ¥¿¥óÀ±¿Í
4.¡ÖåºÎï¡£¡×¡ÊInstrumental¡Ë
5.¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Á¥å¥¢¡×¡ÊInstrumental¡Ë
¡ãBlu-ray¡ä
¤æ¤¦¡£ Online Live¡Örenew.¡× LIVE±ÇÁü
¡¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ
¢¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥ì¥³¡¼¥É
£UNDEAD
¤²ø½Ã¤Î²Ö±´
¥åºÎï¡£¡ÊFULL ver.¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTCL-35392
²Á³Ê¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
1.¡ÖåºÎï¡£¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¤¸¤ó / ÊÔ¶Ê¡§¤¹¤¯¤í¡¼¤¹
2.¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ö¤Ê¤Î¤À¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§²ÆÂå¹§ÌÀ
3.¡ÖåºÎï¡£¡×TV size
4.¡Ö¤¢¤¤¤é¤Ö¤Ê¤Î¤À¡×¡ÊInstrumental¡Ë
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¤æ¤¦¡£2nd One-man Live ¡Ö ¡ý¡Ê¤Ë¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡Ë¡×
2026Ç¯4·î3Æü(¶â)¡¡17:30³«¾ì / 18:30³«±é
²ñ¾ì¡§Zepp Shinjuku (TOKYO)
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×
ÊüÁ÷Ãæ
TOKYO MX¡§Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬¡Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡§Ëè½µ¿åÍË26»þ15Ê¬¡Á ¡ã¿å¤â¤ó¡ä
SBS(ÀÅ²¬ÊüÁ÷)¡§Ëè½µÅÚÍË26»þ08Ê¬¡Á
BSÄ«Æü¡§Ëè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¡Á
AT-X¡§Ëè½µ·îÍË22»þ00Ê¬¡Á¤Û¤« ¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¤¢¤ê
ÇÛ¿®¾ðÊó
d ¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡§Ëè½µ·îÍË22»þ30Ê¬¡Á
Â¾¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡Ê·ÇºÜ ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡× ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÀ¾·òÂÀ (¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÂÔÅÄÆ²»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¸ÍÂô¡¡Åì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÃæÃ«´õÈþ
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§ÃáÉã±ÑÎ¤
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¤æ¤¦¡£ ¡ÖåºÎï¡£¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§À¶±º²Æ¼Â ¡Ö¼ãÍÕ¤Î¤³¤í¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥ª¥¯¥ë¥È¥Î¥Ü¥ë
¡ÚCAST¡Û
¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
ÀÐ»ýÝÜ¾Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
ÊÒ¸ýÆá¿§¡§°ð³À¡¡¹¥
鰙 µ×Î¤Î±¡§ÀÄ»³µÈÇ½
鰙 ¼éÂç¡§ÇòÀÐ·óÅÍ
⽮ÊÁ⿇Ì¤¡§⼩À¶⽔°¡Èþ
°Â¼£¡§⽔ÅÄ¤ï¤µ¤Ó
¸¶ºî¾ðÊó
¡Ø¤µ¤ó¤«¤ì¤¢¡Ù¡Ø¾¯½÷ÉÔ½½Ê¬¡Ù¤Î¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ëºÇ¿·ºî¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÍÎÉþ¡¢¶âÌÜ¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡Ý¡Ý²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦Ç®³¤¡£¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡Ö¥¥ó¥á¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò±Ä¤à¶âÌÜÌÊ²ÖÆà¤Ï¡¢ÆóÇ¯¤è¤êÁ°¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÆ¯¤¼Ô¤Ç²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¡£¾ïÏ¢¤Î¿ÍºÊ¡¦ÌðÊÁ¡¢¶á½ê¤ÎÃË»Ò¹âÀ¸¡¦ÀÐ»ý¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÆá¿§¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ò¤¤³¤â¤´¤âÀ¸³è¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¡ä
¤æ¤¦¡£
2005Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²Î¤ò»Ï¤á¡¢12ºÐ¤ÇYouTube¤Ë¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£13ºÐ¤«¤é¤Ï¼«¤éMIX¤äÆ°²èÀ©ºî¤â¼ê³Ý¤±¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹â¹»Â´¶È¤òµ¡¤Ë¼ñÌ£¤Î°è¤òÄ¶¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Ü¥«¥íP¡ÖSAKURAmoti¡×¤È¶¦¤Ë¡¢18ºÐ¤Î¹â¹»À¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë1st Single¡ÖÀÄ½ÕºÇ¸å¤Î£±¥Ú¡¼¥¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Ø±àÀ¸³è¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¡¢¤æ¤¦¡£ÆÈÆÃ¤Î²÷³è¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆ±À¤Âå¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬YouTube ¤äTikTok¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¤«·î¤ÇÌó20Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£
202£µÇ¯£±£²·î¸½ºß¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï3£·Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï2nd Single¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤¬¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢2026Ç¯1·î³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¥½¥í²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦Ä¶¿·À±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
©¤Ï¤Ã¤È¤ê¤ß¤Ä¤ë¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
