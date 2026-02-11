『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours結成10 周年！ドキュメンタリー映画「Aqours Documentary」Blu-rayが発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年9月26日に劇場公開された『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ・Aqoursのドキュメンタリー映画「Aqours Documentary」が2月11日に発売することが決定した。

2015年6月30日に結成したキャスト9人の当時の映像から、フィナーレライブまでの10年間を通した内容となっている。

さらに特典ディスクには、映画本編には入りきらなかった各メンバーのインタビューパートのアウトテイク集のほか、Aqours9周年記念展覧会、完全版、沼津駅１日店長 完全版、ある日のリハーサル「降幡とステップ」、”円陣”Day.2などが収録されている。

また、封入特典としてAqours 年表、ブロマイド9枚セット、メッセージカードが付属となる。

●商品概要

「Aqours Documentary」Blu-ray

2026年2月11日発売

価 格：8,800円（税込）

＜封入特典＞

特典ディスク

特報

劇場公開直前PV

劇場公開記念PV

インタビュー アウトテイク集（伊波杏樹編、逢田梨香子編、諏訪ななか編、小宮有紗編、⻫藤朱夏編、小林愛香編、高槻かなこ編、鈴木愛奈編、降幡 愛編)

Aqours9 周年記念展覧会 完全版

沼津駅１日店長 完全版

ある日のリハーサル「降幡とステップ」

“円陣”Day.2

Aqours 年表

ブロマイド9枚セット

メッセージカード

