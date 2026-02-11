『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqours結成10 周年！ドキュメンタリー映画「Aqours Documentary」Blu-rayが発売決定
2025年9月26日に劇場公開された『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ・Aqoursのドキュメンタリー映画「Aqours Documentary」が2月11日に発売することが決定した。
2015年6月30日に結成したキャスト9人の当時の映像から、フィナーレライブまでの10年間を通した内容となっている。
さらに特典ディスクには、映画本編には入りきらなかった各メンバーのインタビューパートのアウトテイク集のほか、Aqours9周年記念展覧会、完全版、沼津駅１日店長 完全版、ある日のリハーサル「降幡とステップ」、”円陣”Day.2などが収録されている。
また、封入特典としてAqours 年表、ブロマイド9枚セット、メッセージカードが付属となる。
●商品概要
「Aqours Documentary」Blu-ray
2026年2月11日発売
価 格：8,800円（税込）
＜封入特典＞
特典ディスク
特報
劇場公開直前PV
劇場公開記念PV
インタビュー アウトテイク集（伊波杏樹編、逢田梨香子編、諏訪ななか編、小宮有紗編、⻫藤朱夏編、小林愛香編、高槻かなこ編、鈴木愛奈編、降幡 愛編)
Aqours9 周年記念展覧会 完全版
沼津駅１日店長 完全版
ある日のリハーサル「降幡とステップ」
“円陣”Day.2
Aqours 年表
ブロマイド9枚セット
メッセージカード
https://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/bd/Aqours_Documentary/
