私は杏里。高校生です。
物置になっている離れの整理を手伝っていた時に、そこでおばあちゃんの古いアルバムを見つけました。若いころの祖母の写真を見ていると、1枚だけ雰囲気の違う写真が混じっていて…。

それは、鳥居の前にたたずむ少年の写真でした。
誰…なのかな？　おばあちゃんに尋ねるとー。
（全4話　毎日更新です）

(ウーマンエキサイト編集部)