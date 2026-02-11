ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この写真を見たことは忘れなさい」…写ってはいけないものとはなん… 「この写真を見たことは忘れなさい」…写ってはいけないものとはなんだったの？【おばあちゃんの写真 第1話】 「この写真を見たことは忘れなさい」…写ってはいけないものとはなんだったの？【おばあちゃんの写真 第1話】 2026年2月11日 21時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 私は杏里。高校生です。物置になっている離れの整理を手伝っていた時に、そこでおばあちゃんの古いアルバムを見つけました。若いころの祖母の写真を見ていると、1枚だけ雰囲気の違う写真が混じっていて…。それは、鳥居の前にたたずむ少年の写真でした。誰…なのかな？ おばあちゃんに尋ねるとー。（全4話 毎日更新です）(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ▶︎次回 Vol.2 「こっちに来るなぁ！」病室のおばあちゃんが怯えているのはなぜ？ 【全話読む】 おばあちゃんの写真 「専業主婦で世間知らず」「この生活は誰のおかげだ」華やかなタワマン生活の裏…刃のような夫の言葉【妻を見下す夫の末路】