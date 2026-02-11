21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/31 - 02/06）
予想　N/A　前回　-8.9%（前週比)

22:30
米雇用統計（1月）
予想　7.0万人　前回　5.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.4%　前回　4.4%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.8%（平均時給・前年比)

カナダ住宅建設許可（12月）
予想　4.8%　前回　-13.1%（前月比)

12日
0:00
シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）

0:15
ボウマン米FRB副議長、討論会参加

2:00
シュナーベルECB専務理事、欧州経済について講演

3:00
米10年債入札（420億ドル）

3:30
カナダ中銀理事会議事録（1月28日開催分）

6:00
ハマック米クリーブランド地区連銀、講演（質疑応答あり）

欧米主要企業決算
シスコシステムズ

※予定は変更されることがあります。