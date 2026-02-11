ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/31 - 02/06）
予想 N/A 前回 -8.9%（前週比)
22:30
米雇用統計（1月）
予想 7.0万人 前回 5.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.4% 前回 4.4%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（平均時給・前年比)
カナダ住宅建設許可（12月）
予想 4.8% 前回 -13.1%（前月比)
12日
0:00
シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:15
ボウマン米FRB副議長、討論会参加
2:00
シュナーベルECB専務理事、欧州経済について講演
3:00
米10年債入札（420億ドル）
3:30
カナダ中銀理事会議事録（1月28日開催分）
6:00
ハマック米クリーブランド地区連銀、講演（質疑応答あり）
欧米主要企業決算
シスコシステムズ
※予定は変更されることがあります。
米MBA住宅ローン申請指数（01/31 - 02/06）
予想 N/A 前回 -8.9%（前週比)
22:30
米雇用統計（1月）
予想 7.0万人 前回 5.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.4% 前回 4.4%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.3%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（平均時給・前年比)
カナダ住宅建設許可（12月）
予想 4.8% 前回 -13.1%（前月比)
12日
0:00
シュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）
0:15
ボウマン米FRB副議長、討論会参加
2:00
シュナーベルECB専務理事、欧州経済について講演
3:00
米10年債入札（420億ドル）
3:30
カナダ中銀理事会議事録（1月28日開催分）
6:00
ハマック米クリーブランド地区連銀、講演（質疑応答あり）
欧米主要企業決算
シスコシステムズ
※予定は変更されることがあります。