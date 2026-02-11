◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

牝馬限定のダートグレード競走に１３頭が出走し、単勝１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）が鮮やかに差し切り、２馬身半差をつけて重賞４勝目を挙げた。松山弘平騎手は同レース初Ｖ。ＪＲＡ勢は２２年から５年連続の勝利となった。勝ちタイムは１分５４秒８。

同馬は２４年のマリーンＣ、昨年の兵庫女王盃、エンプレス杯に続く重賞勝ち。前走のチャンピオンズＣでは７着に敗れていたが、牝馬限定重賞でトップハンデ５７キロを克服して新たなタイトルを獲得した

７番人気の大井所属馬マーブルマウンテン（山本聡哉騎手）が、最後の直線でしぶとく伸びて２着。ＪＲＡからの移籍初戦で強豪を相手に健闘した。２番人気でＪＲＡから参戦のメモリアカフェ（クリストフ・ルメール騎手）が３着だった。

山本聡哉騎手（マーブルマウンテン＝２着）「外、外を回る形になったが、外が有利な馬場だったし、手先で走る感じで動きも良かった。力があるところを見せてくれたし、今後が楽しみ」