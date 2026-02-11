女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美が１１日までにＳＮＳを更新。過去の雑誌の表紙を投稿し、懐かしいと話題になっている。

自身のインスタグラムに「２００５年の家庭画報ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬの表紙 めちゃくちゃ素敵な着物を着せていただいて、気分の上がる撮影だったなぁ…」と懐かしむと「ＰＵＦＦＹ」の２人が着物姿映る表紙をアップ。続けて「中ページにはＰＵＦＦＹがカートゥーンネットワークでアニメになった『ＨｉＨｉ ＰｕｆｆｙＡｍｉＹｕｍｉ』と共に〜！お着物っていいよねー！ でも大人になったらみんな一人で着物の着付けできるようになるもんだと思ってたけどぜーんぜんできないね！温泉の浴衣がギリ！そのうちなるんかな」エピソードを記した。最後に「そんなＰＵＦＦＹは５月１３日のデビュー日に３０周年記念ＬＩＶＥをやりますよん わたしの頭の中ではえらいことが催される予感！みんな来てね〜！！」と宣伝で締めた。

この投稿に「ＰＵＦＦＹが登場した時、『こ、こんなに揃って可愛い２人組いるの』と衝撃を受けたのに、そこから３０年経って、お２人ともますます美人度増してるのが凄すぎる…」「あれからもう３０年ですか！ＰＵＦＦＹの服、アクセサリー、靴、ヘアメイク…全てにひたすら憧れていました。」「懐かしいです 行きたいけど、東京 遠いです」などのコメントが寄せられている。