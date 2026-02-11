「広島春季キャンプ」（１１日、日南）

広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（神村学園伊賀）が、１４日からの沖縄２次キャンプ行きを決めた。この日の練習後、新井監督が「良いものを見せてくれている。１軍でたくさん勉強してもらいたい。当初は、そんなに一軍に、とは思っていなかったけど、想定外の良いものを見せてくれた。沖縄キャンプに帯同して、いろいろ勉強してもらいたい」と話した。

今春、西川は２軍スタート。８日から１軍に練習に参加し、１０日の紅白戦で２安打１打点を記録した。この日の紅白戦では、安打こそ記録できなかったが、鋭いスイング。遊撃、三塁の守備でも堅実なプレーが光った。藤井ヘッドコーチは、「野球センスがあるし、対応能力が高い。ノックを受けている姿を見ても、先輩たちと遜色ないし、高校生でここまでできるのかと。楽しみにしている」と期待を寄せた。

広島で、高卒新人が沖縄の２次キャンプに参加するのは、１９年の小園以来となる。西川は「うれしい気持ちと……。やっぱり、呼んでいただいたからには、結果で応えないといけないという気持ちになりました」と力を込めた。

走攻守３拍子そろった大型内野手として入団。将来性豊かで、可能性は無限大だ。沖縄では対外試合が始まる。西川は「アピールしつつ、チームの勝利に貢献したい」と意気込んだ。