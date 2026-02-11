ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「まだ妻と別れてないから君の親には会えない」彼氏の発言に唖然…別… 「まだ妻と別れてないから君の親には会えない」彼氏の発言に唖然…別れるって言葉を信じていいいの!? 「まだ妻と別れてないから君の親には会えない」彼氏の発言に唖然…別れるって言葉を信じていいいの!? 2026年2月11日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 誰もが羨むハイスペックな彼と付き合って、幸せの絶頂にいました。しかし不自然な電話や持ち歩く身の回りのモノなどからチラつく女性の影⋯。そして周囲の反対を押し切った末に私が手に入れたのは⋯とんでもない「怪物」だったのです…。＞＞ 【まんが】略奪婚した夫の裏の顔(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】略奪婚した夫の裏の顔 解雇も視野に？本日中に彼女の処分について協議することに…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.150】 妻に直接電話してきた不倫女の主張がヤバすぎた…意味不明な被害者ムーブに限界【搾取され夫が家庭を裏切った理由 Vol.91】