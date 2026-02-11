「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が11日までに、自身のストーリーズを更新。昆布を笑顔で食べる動画を投稿した。

胸の谷間が限界ギリギリまでV字に露出された白いドレス姿で、乗り物に揺られた動画をアップ。「今年も海外ロケ楽しみ」と言葉を添え、「おつまみ昆布」をおいしそうに食べるシーンや、肩ひもが滑り落ち、あわや“ポロリ”シーンなども披露した。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務めた。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。