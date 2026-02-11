「プロレス・ノア」（１１日、後楽園ホール）

ＧＨＣタッグ選手権試合が行われた。ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）の内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩの王者組が、ＫＥＮＴＡ（４４）＆ＨＡＹＡＴＡ（３８）の挑戦を退け、初防衛に成功した。

たっぷりと時間をかけての入場から会場を支配した内藤は、のらりくらりとペースをつくった。ＫＥＮＴＡに対するスイングＤＤＴが崩れる場面もあったが、そのままロックした頭を解かずにもう一度敢行。今度は完璧にマットに突き刺した。

相手ペースになりかけたが、レフェリー不在となったリング上に、ＬＴＪの新パレハ（相棒）であるアンヘル・レイエスが紛れ込んだ。ＨＡＹＡＴＡにカッター技をお見舞いすると、場外にトペ・コンヒーロを発射して流れを引き寄せた。ＬＴＪが完全にペースを握ると、ＢＵＳＨＩがＨＡＹＡＴＡをＭＸで仕留めて３カウントを奪った。

バックステージで内藤は「（元日の）日本武道館でこのベルトを取ったときもＢＵＳＨＩ、今日の初防衛戦も（取ったのは）ＢＵＳＨＩ。パレハとして、同じＬＴＪのメンバーだけど、すげえ悔しいよ。このプロレスリング・ノアのリングで存在感を示しているＢＵＳＨＩ、同じコーナーにいるけど、悔しい」と吐露。「まあ、その悔しい気持ちを持ちながら、これから続く戦いに挑んでいきます」と前を向いた。また、初登場のレイエスについては「彼は間違いなく自信を持ってお届けするパレハ」と胸を張った。

敗れたＫＥＮＴＡも「色んな意味で悔しい試合になっちゃったな。結果もそうだし、チームとしても勢いをつけたかったが、ここから内藤がどんな内藤でいれるのか、それを見るのも楽しみ。俺もしっかりここからつくり上げていかないといけない。今日はＢＵＳＨＩをイジる元気もないし、また次からしっかり出直してきます」と言葉少なだった。

また、試合後には征矢学がリング上に現れ、次期挑戦者に名乗り出た。