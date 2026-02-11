MLB Japanは8日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）が、2023年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に登板した際の“伝説の投球”を振り返った。

投稿された動画は、オーストラリア戦に先発した山本が8奪三振をマークした様子をおさめたもの。真剣な表情を浮かべた山本は、見事なコントロールで次々と相手打者を仕留めていく。会場からのどよめきは徐々に大きくなり、最後には大きな拍手が鳴り響いた。この圧巻投球に、米実況も思わず「ヨシノブ・ヤマモト！」と名前を呼んで絶賛する場面もあった。

2025年、メジャー2年目でワールドシリーズMVPに輝いた山本。世界一を掴んだ男が、2026年大会でどのような活躍をみせるのか期待が高まっている。

【画像】2023年のWBCで8奪三振する山本由伸（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「Go Yoshinobu!」「録画また観ちゃおうかな～」といったコメントが寄せられた。また、「WBC2026ではエースとしてチームを引っ張ってもらいたい 無双ピッチングを期待してる」「頼りにしてます！」といった、さらなる伝説を期待する声も寄せられている。