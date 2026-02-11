MLB Japanは8日、公式Instagramを更新。シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）が、3大会連続でWBCに選出されたことを紹介し、鈴木の“大暴れ”に注目が集まっている。

投稿されたビジュアルは、2023年のWBCで侍ジャパンチームが優勝した際の様子や、鈴木のソロショットを組み合わせたもの。鈴木について、MLBは「2023年は怪我により辞退を余儀なくされましたが、チームメイトが彼のユニフォームとともに優勝を祝いました」と説明。集合ショットには、優勝トロフィーを高く掲げる大谷翔平（31）の横で背番号「51」のユニフォームも表彰台にあがっている瞬間がとらえられている。

MLBは「今大会、 侍ジャパンでどのような活躍を見せてくれるでしょうか？」と大きな期待を寄せた。

【画像】2023年WBCの優勝とともにあった鈴木誠也のユニフォーム（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「誠也！大暴れしてくれーー」「今度こそ頑張れ～～」「誠也を一番応援してる」「誠也くん四番打者でしょう」といった熱いエールが続々と寄せられている。