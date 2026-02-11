米津玄師「IRIS OUT」がオリコン週間合算シングル首位獲得数の歴代最多記録を達成！週間ストリーミング21連覇もソロ史上初の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、2月16日付のオリコン週間合算シングルランキングにおいて通算6週目の首位に輝き、歴代最多の首位獲得週数という快挙を成し遂げた。また、2月16日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいては“ソロ史上初”となる21週連続1位を記録。連続1位獲得週数記録を21週に伸ばし、ソロアーティスト歴代単独1位に輝いた。

■リリースから5ヵ月を経てもロングヒットを続ける「IRIS OUT」

あわせて、2月11日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」においても、通算20週目の首位を獲得。さらに同日公開の「Hot Animation」においても、通算19週目の首位獲得となった。

2月16日付のオリコン音楽ランキングと、2月11日公開のBillboard JAPAN音楽チャートでは、合わせて首位4冠を記録。リリースから約5ヵ月が経過してもなおロングヒットを続ける「IRIS OUT」が、今後どこまでその記録を伸ばしていくのか、引き続き要注目だ。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.02.27 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数ヵ月遅れる場合がございます

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/