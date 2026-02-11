曲線が魅せる洗練シルエット。毎日を快適にする【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スポーティに、上品に。時代を超えて愛されるユニセックススニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
このニューバランスのスニーカーは、2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを、現代のファッションに合わせて洗練させたモデル「530」だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
曲線を活かした流麗なアッパーデザインに、スエードレザーとメッシュを組み合わせた素材使いがスポーティでありながら高級感を添えている。Y2Kファッションの足元を彩る一足として人気が高い。
ミッドソールには快適な履き心地を生むABZORBを搭載し、長時間歩いても疲れにくいクッション性を備えている。
アッパーには天然皮革と合成繊維を使用し、ソールは耐久性のあるゴム底を採用。ユニセックスで楽しめるデザインと機能性を兼ね備え、日常のスタイリングに取り入れやすいモデルとなっている。
