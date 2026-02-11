¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó¡¢ºÇÂç6Àé¿Íºï¸º¡¡·ò¹¯»Ö¸þ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¶ìÀï
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ó¡¼¥ëÂç¼ê¥Ï¥¤¥Í¥±¥ó¤Ï11Æü¡¢º£¸å2Ç¯´Ö¤Ç½¾¶È°÷¤ò5Àé¡Á6Àé¿Íºï¸º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎºÇÂçÌó7¡ó¤ËÅö¤¿¤ë¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤¬¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¾úÂ¤½ê¤ÎÊÄº¿¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ÎºÆÊÔ¤ä¡¢´ÖÀÜÉôÌç¤Î¹çÍý²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤»ö¶È¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ê¥ó¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡ÖºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤ÏÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®¤À¡£½¾¶È°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¿×Â®À¤ä¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£