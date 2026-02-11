2月10日までに女優の葉月里緒奈が自身のInstagramを更新。自民党が圧勝した第51回衆院選についてコメントした。

《選挙結果にびっくりがっかり、ため息しか出ない月曜日》

ロシアンブルーの飼い猫とともにショート動画をアップしているが、与党大勝への明らかな“がっかり”発言にXでは多くの人が反応した。

《びっくりってことは圧勝を夢見てた立憲民主党支持者かな…よくアレでまだ支持できるもんだな》

《New左翼タレント！！！葉月里緒奈さんか…》

葉月を“左”とレッテル張りをしたうえで攻撃するコメントが数多く書き込まれた。一方で《葉月さんもマトモだ》《同意見。失望絶望しかない》と賛同する声も。

「葉月さんの政治信条は不明ですが、少なくとも今の政府与党を支持していないことは確実でしょう。普段は猫と料理の画像がほとんどのInstagramで、政治的発言を思わずしてしまうほどショックを受けたようです」（芸能担当記者）

葉月は現在50歳。10歳から17歳までシカゴで育ち、1993年にドラマ『丘の上の向日葵』（TBS）で女優デビュー、美少女女優として一気にブレイクした。しかし、1995年の映画『写楽』で共演した真田広之との不倫が報道され、《私が家庭を壊したんじゃない、付き合い始めたときには家庭は壊れていた》と言い放ち、一気に“魔性の女”に。真田は当時の妻だった女優の手塚理美と離婚している。

「1996年には、当時オリックス所属だったイチロー選手との交際をスクープされています。1997年には映画『不夜城』を突如降板し、“ドタキャン女優”とバッシングされました。1998年には篠山紀信撮影のヘアヌード写真集『RIONA』を発売し、50万部以上の大ヒットで話題に。2001年にハワイの寿司職人と電撃結婚しますが、2ヶ月でスピード離婚。お騒がせ女優とも呼ばれました。2004年に再婚、同年に長女を出産するも2015年に離婚。2018年に3度目の結婚を公表しています。現在は事務所に所属しておらず、女優としては開店休業状態ですが、Instagramで日々の生活を発信し続けています」（前出・記者）

平穏な日々を送る葉月にとって衝撃的な結果だったようだ。