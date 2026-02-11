来客が帰った後にようやく出てきた猫ちゃんの歩き方が忍び足すぎて…？まるで忍者がお城に忍び込んだときのように慎重に歩いている光景は74万9千回を超えて表示され、4万3千件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：業者さんが来た日、部屋に隠れていた『ビビリな猫』→帰った結果…可愛すぎる行動】

忍者猫、現る

X（旧Twitter）アカウント『@hikarimiyabipon』に投稿されたのは、人見知りの猫さんが警戒心丸出しで歩いている姿です。動画に登場するのは、キジ白模様の元保護猫（果樹園で保護されました）の「きよぽん」ちゃん（7歳）。綺麗な毛並みと大きな目がチャームポイントの、普段は甘えん坊で食いしん坊の猫ちゃんです。

この日はエアコンの室外機を見てもらうために業者さんの来客があり、その間、人見知りのきよぽんちゃんは、家のどこかに隠れて出てこなかったのだそうです。業者さんが帰られた後、きよぽんちゃんは部屋の隅から“そろりそろり”と抜き足差し足忍び足で姿を現したといいます。

探偵の捜査みたい

きよぽんちゃんは警戒心をあらわにしながら目を大きく見開き、耳をぴんと立て、姿勢を低くしながらくんくんと床のにおいを嗅いでいたのだとか。その様子はまるで、「本当に帰った？」「まだ誰かいるかも？」と、全身で問いかけているようだったとのこと。

“安全確認”に余念のないきよぽんちゃんの動きを見ていると、その愛くるしさについ笑ってしまいそうになります。人見知りのきよぽんちゃんの“慎重すぎる帰還劇”は、たくさんの人々に癒しと笑いを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「きよぽんちゃんがそろりそろり出てくる姿めっちゃかわいい」「危機察知能力が高い賢い猫ちゃんなんでしょうね！」「抜き足差し足忍び足ですにゃんw」「クンクンしているのもかわいいです」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@hikarimiyabipon」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。