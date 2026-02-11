おでかけバッグにコレ付けとこーーー♡【セリア】シンプルでおしゃれな「便利グッズ」

バッグの中で小物が迷子になったり、入れたはずの物が見当たらなかったり……。そんな“ちょっと困った”を解消してくれそうなアイデア雑貨が、100円ショップには豊富に揃っています。今回は、使いやすさだけでなく、デザイン性も両立させた【セリア】の「便利グッズ」をピックアップ。バッグの中で迷子になりがちな小物の管理に役立つグッズから、ファッション小物やジャケットをセンスよく持ち歩けるアイデアグッズまでセレクト。どれも、日常の“ちょっと困った”をスマートに解決してくれるはず！

スムーズな出し入れで、大人の余裕をアピールできる！？

ゴールドカラーの金具が華やかさを演出する「合皮ペンホルダー」。 @100kin_magさんが「オシャレで高見え」と紹介している便利グッズです。普段使っているペンをベルト部分に差し込み、バッグや社員証に取り付けて持ち歩けます。バッグの中で行方不明になったり、いざ使いたい時に手元にない……。そんな“ちょっと困った”をスマートに解消できそうです。

クリップで、バッグにも洋服にも取り付けOK！

「こんなの欲しかった！」と筆者も買いに走ったのは、「リール付きクリップ」。鍵やパスケースを取り付けて使えるアイテムですが、推しポイントはクリップ。バッグの開口部や幅の広いハンドル、洋服のポケット内側等にも取り付けられそう。@100kin_magさんによると「キーホルダータイプはいっぱいあるけど、クリップタイプはあんまり見ないかも」とのことなので、1つ持っていると重宝する予感。

収納したままワイヤレスイヤホンを充電できる

ビジネスでもプライベートでも活躍しそうなのは、こちらの「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」です。ポイントは、底に穴があいているため、このケースにいれたまま充電を行えるところ。さらに、バッグのハンドルなどに簡単に取り付けられるスナップボタン付きで、バッグの中で迷子になったり、落としたりといったトラブルも回避できそう。@100kin_magさん曰く「高見え商品」「適応サイズ：縦4.7cm × 横5.5cm × マチ2.2cm」とのこと。

置き忘れ防止にも大活躍しそう

電車の中で外してバッグに入れたはずのマフラーを、いつの間にかどこかに落としていた……。そんな経験はありませんか？ マフラーやストール、カジュアルジャケットなどを留めておける「ジャケットホルダー」があれば、そんな失敗を繰り返すことはなくなるかも。@nanaironotobira2さんによると「ボタンで2段階にサイズ調節できるから、衣類の厚みに対応します」とのこと。バッグのハンドルなどに巻き付けてしっかり留められるパーツ付きなので、安心して持ち歩けそう。

どれもお値段は\110（税込）と、嬉しい価格！ 気になった人は近くの【セリア】で、ぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N