「息子くんのそばにいたいという気持ちは伝わってきます（笑）」「コレを添い寝と言っていいのかｗ」と50万表示を超えて笑いを届けているのは、赤ちゃんに添い寝する猫ちゃんの光景。スヤスヤと気持ち良さそうに眠る赤ちゃんの隣で添い寝をしてあげる猫ちゃんですが、その体勢のクセが強すぎると話題に。微笑ましいふたりのお昼寝の光景にほっこりしてしまう人が続出しています。

【写真：気持ちよさそうに眠っていた『赤ちゃん』→猫が『添い寝』しにきた結果…とんでもない光景】

赤ちゃんの添い寝にやってきた義勇くん

Xアカウント『iwa』に、猫ちゃんの『クセの強い添い寝』の光景が投稿されて笑いを届けています。この日、息子くんをお布団の上で寝かしつけていた飼い主さん。しばらくして息子くんがスヤスヤと眠りにつくと、ハチワレ猫の義勇くんがやってきたといいます。

義勇くんはいつも息子くんが寝付くとすかさずやってきて、息子くんと添い寝をしてくれるのだとか。そんな微笑ましい光景にほっこりしてしまいますが、実際の光景を目にした人からは、思わず温かな笑いが起こることとなったのでした。

クセが強すぎる添い寝スタイルに爆笑！

義勇くんの添い寝の光景を見た人から笑いが巻き起こった理由、それは…義勇くんの添い寝の仕方のクセが強すぎるから！

眠りについた息子くんの隣で添い寝をする義勇くんの姿を見てみると、なんとそこには息子くんの頭に足をかけて寝転がる義勇くんの姿が。まるでヒーローがキックをしているかのようなその光景に、思わず笑いが込み上げてきてしまいます。

そんな光景を見て、飼い主さんも思わず笑ってしまったそう。そんな激しい添い寝をされながらも、気持ち良さそうにぐっすりと眠る息子くんの光景にもなんだかクスッとしてしまいます。

こちらの光景には、「添い寝の仕方のクセが強いｗ」「想像した添い寝と違うｗ」「息子さんも猫ちゃんも可愛いです♡」と、たくさんの反響が寄せられることに。

Xアカウント『iwa』では、そんな仲良し兄弟の義勇くんと息子くんの姿や、飼い主さんの日々の様子が投稿されていますよ。

義勇くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「iwa」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。