◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

牝馬限定のダートグレード競走に１３頭が出走し、単勝１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）が鮮やかに差し切り、２馬身半差をつけて重賞４勝目を挙げた。松山弘平騎手は同レース初Ｖ。ＪＲＡ勢は２２年から５年連続の勝利となった。勝ちタイムは１分５４秒８。

同馬は２４年のマリーンＣ、昨年の兵庫女王盃、エンプレス杯に続く重賞勝ち。前走のチャンピオンズＣでは７着に敗れていたが、牝馬限定重賞でトップハンデ５７キロを克服して新たなタイトルを獲得した

７番人気の大井所属馬マーブルマウンテン（山本聡哉騎手）が２着。２番人気でＪＲＡから参戦のメモリアカフェ（クリストフ・ルメール騎手）が３着だった。ルメール騎手は１０日の東京新聞杯をトロヴァトーレで勝っていたが、連日の重賞Ｖとはならなかった。

ルメール騎手（メモリアカフェ＝３着）「２番手で息が入って、道中はいい感じだった。４角でまた伸びたけどラスト１５０メートルで疲れてしまった。１８００メートルはギリギリでマイルの方が良さそう」